Un second souffle pour la ducasse d'Houtaing, ce week-end

Le premier objectif: relancer la ducasse du premier week-end de septembre."Une ducasse était autrefois organisée à cette même date. Cependant, le comité de l’époque commençait à s’essouffler ces dernières années et cette ducasse n’était plus organisée depuis la période de la crise sanitaire",poursuit-il. D’autres activités sont également prévues pour le reste de l’année."Nous prévoyons également de relancer le marché de noël et pourquoi pas d’autres organisations selon les idées."

Sur la place du village

Pour cette première édition, "Les amis d’Houtaing" installent leur chapiteau sur la place, face à l’église, à proximité de la salle de musique."Nous commençons par un plus petit chapiteau sur la place, pour des raisons de facilité. De plus, le champ où avait lieu autrefois la ducasse est occupé cette année. Toutefois, l’idée est de grandir au fur et à mesure et retrouver pour les prochaines années le grand chapiteau sur ce fameux champ à l’entrée du village, avec les forains et toute l’ambiance de l’ancienne ducasse."

Si les dernières éditions de la ducasse se limitaient sur une journée, le nouveau comité a concocté une programmation qui s’étend sur tout un week-end, et dans le but de plaire à tous, petits et grands.

Voici le programme des festivités qui ont lieu sur la place du village.

Vendredi 2 septembre

Les festivités commencent le vendredi à 21h et en musique, pour l’ouverture des fûts, avec la présence du DJ Sacha Malice.

Samedi 3 septembre

À 12h, aura lieu un apéritif avec les villageois et la présentation du comité.

À 14h, une boum pour les enfants sera organisée dans la salle de musique du village (5 €/enfant) . "Nous voulons proposer un esprit familial. Il y aura des animations pour les plus petits et interdits aux plus de 14 ans, avec de la musique, des grimages, un château gonflable, ainsi que des boissons sans alcool",détaille le comité organisateur.

À 19h, le groupe de percussions Urban Dub (originaire d’Houtaing) se donnera en concert, avant de laisser la place à 20h au groupe Alpha Omega.

La soirée se poursuivra de 22h à 2h du matin avec une soirée année quatre-vingt,"avec une surprise de taille, un artiste qui reviendra sur scène pour une petite surprise",annonce le comité.

Dimanche 4 septembre

De 7h à 17h, auront lieu une brocante et un marché artisanal (réservations obligatoires par mail à houtaing.asbl@gmail.com; PAF: 6€/5m). À 12h30, repas concert avec François Claude. Au menu: assiette campagnarde (14 €) ou assiette de la mer (16 €) (réservations obligatoires par mail à houtaing.asbl@gmail.com).

Le comité "Les amis d’Houtaing" lance par ailleurs un appel aux Hautaignois qui souhaitent les rejoindre dans leur aventure ou simplement proposer leur aide.

Infos: houtaing.asbl@gmail.com