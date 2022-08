La Maison culturelle d'Ath présente sa saison: pas de "vedette", mais des moments forts

Et celle-ci débutera fort! Le 17 septembre, la MCA présenteraFritüür, pour une ouverture festive jouant avec le noir-jaune-rouge, le flamand, le wallon et un doux sentiment de belgitude… Suivra, le 23 septembre,Zouglou, un spectacle de danse, de et avec Hippolyte Bohouo et Matrix Ebonga, artistes ivoiriens qui puisent leur inspiration dans leurs origines africaines.

Théâtre

Les amateurs du genre seront servis cette année, avec une sélection pour le moins éclectique: à commencer parQuand tu es revenu(14/10), de et avec Geneviève Damas, et joué avec Jan Hammenecker, qui revisitent le mythe d’Ulysse et Pénélope.

Edmond(31/01), la pièce aux cinq molières d’Alexis Michalik. La vraie vie d’Adeline Dieudonné, dans une mise en scène de Georges Lini, tous deux sur scène, qui emmènera le public dans un thriller psychologique.

Pour suivre l’histoire deBeaux jeunes Monstres(21/01), chaque spectateur portera un casque sur les oreilles. Une dizaine de comédiens sur scène produiront la musique, le son, le bruitage: du cinéma pour les oreilles, une pièce radiophonique!

Aussi, deux perles sur l’immigration à ne pas manquer, abordées sous un angle différent:Montenero(28/04) qui retrace l’histoire de femmes italiennes venues en Belgique en 1953, etMawda, ça veut dire tendresse(26/05) qui raconte le tragique accident de la petite fille tuée par un policier belge en mai 2018.

Des créations primées

À l’affiche également, de nombreux artistes récompensés par les prix Maeterlinck de la critique: Guillermo Guiz, prix du spectacle d’humour avecAu suivant(28/09); Gwendoline Gauthier, nommée meilleur espoir féminin dans Iphigénie à Splott(7/02); Angèle Baux-Godard, meilleure auteure pourL’empreinte du vertige(22/03);Tchaïka (26/04), spectacle de marionnettes multiprimé dont meilleur seul en scène; ou encoreDimanche(09/01), meilleur spectacle et meilleure création artistique et technique pour la Compagnie Chaliwaté.

Jeune public

Le jeune public ne sera pas en reste dans cette riche programmation. Les enfants pourront voir le magistralOrchestre à la portée des enfants(5/10) de l’Orchestre philharmonique royal de Liège et ses 40 musiciens, mais aussi se laisser embarquer dans le magnifique jardin de Zoé avec le spectacleLes Zorties(27/11); chanter à tue-tête les nouveaux tubes d’André Borbé (18/03), ou encore vivre un moment suspendu avecSur le chemin, j’ai ramassé des cailloux(31/05).

En musique

Enfin, en ce qui concerne la musique, les mélomanes y trouveront aussi leur compte. Pas de grosses vedettes impayables en tête d’affiche, mais des découvertes qui méritent vraiment le détour.

Le Power Shake Orkestrach regroupe deux ensembles de Wallonie picarde: Power Shake, groupe de boogie rock’n’roll, et La Fanfare détournée dirigée par Éloi Beaudimont, à écouter le 30 septembre.

Le Printemps musical de Silly inviteLes violons de Bruxelles, le 3 juin, avec Tcha Limberger.

Il y aura aussi La Framboise frivole qu’on ne présente plus, tant ils font partie du paysage culturel belge (4/05). Et pour clôturer sa saison en beauté, la MCA propose une soirée de deux concerts avec Émeline Tout Court et Loïc Lantoine, le 9 juin.

Mais aussi…

La Maison culturelle, ce n’est pas que des spectacles… Elle développe aussi des activités à l’attention des familles, des ateliers d’expression artistique pour les enfants, ados et adultes, une programmation 7 jours sur 7 au cinéma L’Écran, des expositions d’arts contemporains, ou encore des RencARTs… Autant de propositions qui permettront à chacun d’y trouver son compte.

Programmation complète et inscriptions: www.maisonculturelledath.be; 068 68 19 98 – billet@mcath.be.

Le samedi 3 septembre au Château Burbant, la Maison culturelle d’Ath propose une formule inédite de sa présentation de saison culturelle, à destination cette fois des parents et enfants.

De 9h à 12h, les animateurs de Ruée vers l’Art, "À votre Tour" et des "Toc Toc Z’Ateliers" présenteront leurs programmes respectifs. Une offre diversifiée offrant la possibilité aux enfants, aux adolescents et aux adultes de s’inscrire dans une démarche créative et artistique.

Dessin, peinture, film d’animation, sculpture, musique électronique, cirque aérien, circomotricité, théâtre forain, percussions, impro, couture, écriture, danse, bande dessinée, écriture, guitare: les propositions sont très nombreuses! Et les questions que l’on peut se poser aussi: comment est abordée la technique? À quel âge s’adresse l’atelier? Combien ça coûte? Où et quand…? Autant de questions qui trouveront une réponse lors de cette matinée.

À 11h, les enfants ont aussi droit à leur présentation de saison. En une heure, l’équipe de la MCA présentera les spectacles spécialement conçus pour les moins de 12 ans, ainsi que les activités à partager avec les p’tits bouts. Parents et enfants composeront ensemble leur abonnement famille.

Cette matinée est entièrement gratuite, mais une inscription est conseillée afin d’accueillir les intéressés dans les meilleures conditions.

Infos et inscriptions: 068 68 19 98 ou à billet@mcath.be.