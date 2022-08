"Samuel Glotz (1916-2006), membre de la Commission royale belge de Folklore et créateur du Musée du carnaval et du masque à Binche estimait que les éléments identitaires des fêtes traditionnelles ne pouvaient sortir de leur lieu d’origine et qu’ils devaient se montrer uniquement à la date fixée depuis les origines"explique Jean-Pierre Ducastelle en prélude."II a forgé cette idée à partir de l’exemple des Gilles de Binche et a régulièrement veillé à son application malgré les nombreuses sollicitations venues des autoritéslocales, régionales ou nationales."

Bayard à Lille en ‘91

M. Ducastelle recense ensuite les divers voyages effectués, en particulier par les géants athois. Le dernier déplacement majeur d’un géant athois a été celui du cheval Bayard à Lille en juin 1991, à la demande de Pierre Mauroy, maire de Lille. Depuis lors, les géants (traditionnels) sont toujours restés à Ath, en refusant même des apparitions supplémentaires dans leur cité.

"L’inscription sur les listes de l’Unesco a renforcé l’idée que les usages devaient être respectés même si la fête doit rester vivante et s’intégrer au XXIe siècle"écrit Jean-Pierre Ducastelle.

Écart en 2021

En 2021, la tradition a été bousculée afin de satisfaire au plaisir immédiat de "voir les géants" qui ont cependant perdu une bonne partie de leur pouvoir de séduction en déambulant ici et là dans les faubourgs.

"La pandémie de 2020-21 a provoqué la suppression du cortège en 2020"rappelle Jean-Pierre Ducastelle."En 2021, les géants sont sortis à la ducasse les 23 et 24 août. Le dimanche, ils ont suivi des itinéraires différents dans les quartiers de la ville et jusqu’à Irchonwelz pour Ambiorix. Ils étaient accompagnés de certains groupes pédestres à l’initiative de Rénovation du cortège. Le lundi, ils ont effectué leur promenade habituelle. Ce plan B a provoqué une division au sein de la population. Deux historiens et des anciens porteurs ont exprimé publiquement leur désapprobation. Cette "ducasse autrement" de diversion a répondu à l’attente des jeunes et de beaucoup d’Athois désireux de faire la fête et de revoir leurs figures gigantesques. Elle représente cependant une remise en cause d’un usage rituel fixé depuis des générations."

Les jeunes voyagent

Jean-Pierre Ducastelle conclut de son étude que les "jeunes" géants se déplacent assez fréquemment, via des réunions, des échanges, des concentrations."Par contre, les géants plus anciens, souvent processionnels, quittent moins facilement leur cité ou leur milieu. La date de leur sortie répond à un usage ancien."Ces géants ont certes voyagé, à d’autres époques, mais avec fréquemment des déceptions à la clé."Souvent, leurs prestations à l’extérieur déçoivent leurs porteurs ou leurs animateurs qui ne retrouvent pas l’ambiance habituelle et ne peuvent fournir leur exhibition."

L’inscription sur les listes de l’Unesco accentue-t-elle la rigidité de telles règles? Pas pour Jean-Pierre Ducastelle."Cette inscription a même encouragé certains responsables à développer les contacts et à se déplacer."

"Les géants doivent vivre et évoluer en respectant certains usages. Certains responsables, considèrent que le respect du lieu et de la date fait partie de leur patrimoine immatériel. Mais on ne peut imposer cette règle à toutes les figures sans nuire à la vie populaire. Le cas d’Ath est significatif. Les animateurs des géants locaux considèrent que la sortie des géants traditionnels doit se limiter à Ath lors de la ducasse du quatrième dimanche d’août, selon l’itinéraire mis au point depuis le XIXe siècle. Dans le passé, ils se sont parfois déplacés à titre exceptionnel, mais jamais ces sorties ne sont jamais devenues une habitude. Cependant, les nombreuses figures récentes de la ville et de la région représentent souvent leur ville dans des manifestations internationales, nationales ou locales."

Ducastelle Jean-Pierre «Les voyages des géants», in Bulletin du Cercle royal d’histoire et d’archéologie d’Ath et de la région, volume 14, n°313, juillet 2022, pp. 440-456.