IPALLE veut regrouper et prétraiter des déchets "bois" à Ath

Le site accueillera des déchets de bois des catégories A et B: du bois non traité et non peint (A) ou du bois faiblement traité et non dangereux (B); la catégorie C est celle des bois considérés comme dangereux.

Les installations comprendront un centre de regroupement et de tri de déchets (bois A et B donc) d’une capacité de quelque 3800 tonnes; un centre de tri et de prétraitement de déchets non dangereux avec l’utilisation d’une unité de broyage-criblage associée à un déferrailleur; un dépôt de palettes de bois provenant des conteneurs (bois B) des recyparcs d’une capacité de 200 tonnes permettant la préparation au réemploi pour les réintégrer dans le secteur de la logistique; un dépôt de bois d’abattage en provenance des services des espaces verts communaux et un dépôt de plaquettes de bois destinées à l’alimentation de chaudières biomasses (capacité: 1000 mètres cubes).

"La dalle de prétraitement du bois est indépendante des autres unités (station d’épuration et dalle de compostage) situées sur le site géré par IPALLE, car aucun déchet ne transitera d’une unité à l’autre"précise-t-on dans le dossier."Toutefois le site permet d’avoir des synergies entre les unités telles que l’utilisation du pont-bascule à l’entrée du site, le rejet des eaux de ruissellement de la dalle vers la station d’épuration, et l’utilisation du local social."

"L’unité de broyage-criblage utilisée pour la production de plaquettes à partir de bois de coupe (A) fonctionne par campagne de deux fois trois jours par an."

"La seconde unité utilisée pour préparer le bois B fonctionne par campagne de maximum de sept jours par mois."

"Les deux unités de broyage ne sont pas présentes sur le site simultanément et donc leurs fonctionnements s’effectuent de manière alternative. Les deux unités feront l’objet d’une location à un prestataire externe." Avec un fonctionnement par l’électricité si possible.

Le site (bétonné et clôturé) sera ouvert de 6h à 19h du lundi au samedi, hors jours fériés.

C’est surtout l’acheminement du bois de type B (depuis les recyparcs) et l’évacuation du broyat qui devraient générer le trafic le plus important: respectivement 123 conteneurs/semaine et vingt camions/semaine.

L’enquête publique sera clôturée ce mercredi 31 août à 11h (service Environnement, rue de Pintamont à Ath).