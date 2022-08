"Cette année, mon fils s’en va et pour la première fois, mon petit-fils Antoine porte Madame Goliath. C’est ancré dans la famille", souligne la maîtresse de maison qui chouchoute la dizaine de porteurs installés à sa table. Après la bonne omelette, le groupe se rassemble sur la terrasse. Leur attention est attirée par un cortège de personnes costumées. Elles viennent pour le Sauvage qui habite quelques mètres plus loin!"Vite, tous devant la maison, il arrive boire un coup". Le personnage folklorique avait peut-être lui aussi envie d’œufs battus, mais c’est une coupe de champagne qu’il boira cul sec!

Les pas des générations

Dernière jatte de café comme on dit, puis tous les porteurs partent chercher la grande Dame entreposée dans un hangar pour prendre ensuite position dans le cortège. Ce n’est que sur le coup de 11h30, soit un peu plus d’une heure après le départ, qu’elle se met en marche, notamment grâce à Pascal, Antoine, David et Noa."Je partage le même sentiment que David, le chef-porteur, parce que c’est la première fois que, dans l’histoire de la géante, il y a deux papas avec leur fils. Je termine ma carrière de porteur avec la présence d’Antoine, c’est inouï", indique Pascal Dauvillée qui quitte le groupe à l’issue de la Ducasse certes, mais jamais l’esprit de Madame. Antoine:"Je suis un peu moins stressé que samedi pour le mariage du couple. Je baigne là-dedans depuis que je suis tout petit, mais ici, l’étape est sacrée".

Noa Depotre: "J’ai également commencé à porter Madame cette année. C’est quelque chose que j’attendais depuis énormément de temps. C’est un soulagement. Le portage, samedi, s’est bien passé. On a reçu beaucoup de conseils. Les anciens nous aident tant physiquement que mentalement, parce qu’il faut surtout un soutien moral avant les grands jours je vais dire". C’est un sans-faute pour les deux nouveaux!