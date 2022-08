Ducasse d'Ath: les "marraines" du Canon

Aujourd’hui, la marraine, c’est Martine Dupriez "Bibiche".

"Je suis devenue marraine tout à fait par hasard et grâce à mon fils Kevin. À 37 ans, il en est à son 34e cortège. Il a commencé sur l’Aigle, puis sur les chars et finalement dans le groupe du Canon. Il avait pris l’habitude d’inviter ses amis à prendre un verre à la maison. Tout le monde a suivi. Et, un jour, ils m’ont dit "tu vas être notre marraine" et ils ont gardé le surnom de Bibiche. Kevin m’appelait ainsi quand il était petit et j’aime bien."Depuis vingt ans, après une longue soirée le samedi, un petit-déjeuner au Télégraphe le dimanche matin, le groupe du canon investit la maison de Martine, pour y fêter Bibiche, prendre un verre et chanter avant de prendre le départ du cortège. Au moment de partir, chacun jette un coup d’œil à un cadre installé sur un meuble. On y découvre l’invitation au baptême du jeudi 7 août 1975 et un croquis réalisé par René Sansen, un petit canon qu’il avait dessiné pour orner les dragées du baptême. Un document précieux qui ressemble à un trait d’union entre Zélie et Martine…