Ducasse d'Ath: "Beaucoup de monde, mais peu d'incidents" selon la police

De son côté, la police veille également à la sécurité de la population et du public présents à Ath, durant le week-end de Ducasse. En tout, 444 policiers ont été dépêchés en ville pour le week-end de fête. " Ce sont des policiers de notre zone, mais aussi des zones de polices locales et du fédéral", précise Frédéric Pettiaux, le commissaire divisionnaire de la zone de police d’Ath. D’un point de vue "sécurité", la situation était toujours sous contrôle, dimanche en fin d’après-midi. " Cela se passe bien; c’est assez calme", ajoute le chef de zone. " Nous avons eu une arrestation judiciaire pour des faits de menace avec couteau durant la nuit de samedi à dimanche." Quinze procès-verbaux ont été dressés pour des raisons diverses, majoritairement liés à la consommation de stupéfiants. " Deux PV ont été rédigés pour la détention d’armes prohibées.Et pour la petite anecdote, un pilote de drone a été interpellé, alors qu’il faisait voler son engin au-dessus de la foule sans autorisation. C’est un particulier, qui a pu être identifié grâce à nos caméras de surveillance. Le drone a été saisi et un procès a été rédigé à l’encontre du pilote. Ce type d’intervention n’est pas fréquent."