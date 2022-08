Notre agenda Wapi: La Ducasse d’Ath, et bien d’autres activités ce week-end

1. La Ducasse d’Ath

Mise entre parenthèses durant deux ans, la tradition athoise reprend ses droits ce week-end. La Ducasse d’Ath 2022 est plus que jamais attendue par la population et les acteurs de ce folklore séculaire. Voici les grands moments à ne pas rater:

Les festivités débutent dès ce vendredi, vers 22h30, avec le brûlage des marronnes de Goliath. Après avoir défilé en ville, les porteurs du géant boutent le feu aux pantalons gigantesques rembourrés de paille (sur le site de l’Esplanade).

Samedi, à 12h, "Julienne", la grosse cloche de l’église Saint-Julien annonce le début officiel des festivités. À 15h, Goliath et sa dame, escortés par le groupe des Bleus, se rendent, en dansant, à l’église où sont célébrées les Vêpres Gouyasse. Vers 17h, les nouveaux mariés retournent vers l’hôtel de ville où le Berger David affronte le géant philistin, au terme du "Bonimée". Si le Berger remporte le combat, les géants entament leur danse traditionnelle, signe d’une année faste promise aux Athois.

Dimanche, place au cortège. Les 7 géants, ses 8 chars allégoriques, ses fanfares et ses groupes historiques, prennent le départ, à 9h45, face à la gare et traverse la ville pour arriver vers 14h à l’Esplanade. À 15h, début du cortège folklorique en sens inverse avec une arrivée sur la Grand-Place prévue vers 17h.

2. Fête médiévale de Vaulx

La Fête médiévale de Vaulx se tient ces samedi et dimanche autour du site du château médiéval de la Buissonnière.

La fête médiévale de Vaulx fait son retour ce week-end. Les visiteurs retrouveront le marché artisanal composé de ses 55 exposants ainsi que les traditionnelles animations comme les bouffonneries, la fauconnerie, ou encore le tir à l’arc.

Les membres de l’ASBL du Château médiéval de Vaulx ont déniché quelques nouveautés pour cette édition 2022: on retrouvera un spectacle équestre, le concert des ménestrels de Mordini (Italie) qui joueront dans l’église, une initiation aux danses médiévales ainsi qu’un atelier d’herboristerie.

Pour la seconde fois, le site du château de la Buissonnière sera occupé par le campement historique où les visiteurs pourront découvrir les différents savoir-faire et manières de vivre de plus de 80 médiévistes allant du Xe au XVe siècle. Des visites des ruines du château médiéval seront également proposées tout au long du week-end.

3. Park Food Truck Festival à Mouscron

Ce week-end, la cité des Hurlus retrouve le Park Food Truck Festival, un rendez-vous mêlant cuisine, animations et musique.

Le Park Food Truck Festival, ce sera les vendredi 26, samedi 27 et dimanche 28 août, de midi à 23h, au parc communal de Mouscron. Une vingtaine de food trucks et de drink trucks avec de nombreuses cuisines d’ici et d’ailleurs (thaï, libanaise, portugaise…), salées et sucrées, vous y accueilleront. Le tout dans un esprit de guinguette magique, et dans un magnifique écrin de verdure.

Vos papilles seront enchantées, de même que vos oreilles puisqu’il y aura, durant ce dernier week-end d’août, de la musique pour tous les goûts pendant trois jours grâce à une douzaine de Dj’s qui se relaieront pour 36 heures de musique latino, disco, electro-jazz, lounge, blues…

Les plus jeunes ne seront pas oubliés puisqu’un Village Enfants et Ados y sera orchestré par les Maisons de Jeunes (La Frégate et la Ruche) avec châteaux gonflables, baby-foot et de nombreuses animations.

