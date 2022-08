Ducasse d'Ath : de "vieilles marronnes" brûlées ce vendredi soir

Cette année, le bourrage des marronnes de Goliath a eu lieu, comme de coutume, chez le regretté Jean-Claude Cloquette. Les porteurs s’y sont retrouvés, en famille, entre amis, et dans des conditions caniculaires. Un petit changement est survenu dans la cérémonie: les marronnes n’étaient pas neuves!

Les couturières, Martine Dusaulsoit, l’épouse de Jean-Claude, Nathalie, sa fille, et Laurine Gevart, la fille de Nathalie sont très prudentes."Nous avons toujours un peu peur que quelque chose puisse arriver, qui perturberait notre travail. Alors, nous entamons la préparation des marronnes très tôt. En novembre, décembre, nous nous mettons au travail. Les marronnes qu’on a utilisées en 2022 étaient déjà prêtes en décembre 2019. Et Laurine qui accompagne désormais sa maman et sa grand-mère dans la fabrication, en avait préparé une seconde pour s’entraîner, en 2019 aussi. Les marronnes 2023 sont donc déjà quasiment prêtes."

Pour bourrer les marronnes, c’est Laurent Sauvage qui est à la manœuvre.

"Dans le groupe de Goliath, chacun a sa mission. Mon cousin Geoffrey est responsable des porteurs et je suis président du brûlage, et donc du bourrage des quinze ballots de paille. Quelque 150 kg dans des marronnes de 3 m sur 4 m. C’est la population qui les emmène du café de la Nation jusqu’à l’Esplanade. Nous, les porteurs, nous assurons la sécurité tout autour. Nous avons été un peu inquiets quand on a annoncé les mesures de prévention des incendies, liées aux fortes chaleurs. Nous avions prévu, en cas d’interdiction de les brûler, de quand même installer les marronnes sur l’Esplanade et de faire la fête tout autour. Mais, finalement, le brûlage a été autorisé."