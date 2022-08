Dans la garde-robe des figurants de la Ducasse d’Ath (vidéo)

Ce mardi 23 août, la trentaine de bénévoles de l’ASBL Rénovation du Cortège ont accompagné les Bleus, la garde de Goliath ainsi que les plus jeunes des chars de l’Horticulture et des Neuf Provinces.

Trouver costume à sa corpulence

Dans l’une des pièces, Sandro Pesce, sergent de troupe, multiplie les "au suivant".

"On représente une milice de l’époque qui escorte Monsieur et Madame Goliath le samedi et qui encadre Samson le dimanche. Le costume voulait qu’on se rapproche le plus du géant. Nous sommes deux à être sergents et notre rôle est un peu d’aider les figurants à s’habiller. Il y a beaucoup de pièces à enfiler dans un ordre précis. Elles ont été rénovées en 2018 et permettent à ceux qui ont pris de l’embonpoint de s’élargir. Cela représente tout de même un changement pour les Bleus, parce qu’ils n’ont pas eu l’occasion de les porter beaucoup avec les deux ans de covid".

Redonner au cortège son faste

Il y a eu quelques retrouvailles en 2021 pour faire vivre le folklore malgré les restrictions,"mais cela n’a rien avoir avec la vraie Ducasse, de retour cette année. On va pouvoir parcourir ensemble les rues du centre", se réjouit Maxime Depotte, co-président de l’ASBL avec Daniel Lizon.

500 candidatures de participation ont été envoyées."Recruter des figurants est notre première mission et cela n’a pas été un problème. Malheureusement, on a dû refuser des personnes. Ensuite, la deuxième étape a été de récolter des fonds pour pouvoir entretenir les habits. Chaque année, en fonction des besoins, on refait les costumes d’un groupe en particulier. L’effervescence est palpable pendant les essayages",souligne le co-président qui a également la chance de faire partie des Bleus."C’est une histoire de famille, tant chez les porteurs que les figurants".