Notre supplément «Ducasse d’Ath»: l’année de la ferveur retrouvée et de la flamme ravivée

Trois ans à décompter les jours avant les retrouvailles, c’est une éternité, mais ce n’est pas encore suffisant pour entamer l’enthousiasme des amoureux du folklore. Au contraire! Ces années de séparation n’ont fait que renforcer l’amour de la tradition, l’envie d’être en communion et le besoin de vivre avec passion. L’impatience est palpable. Les ouvriers communaux s’activent depuis de longues semaines pour mettre la ville sur son trente et un. Dans la rue ou en terrasse, les discussions tournent inlassablement autour du folklore et de ses acteurs. Les rendez-vous sont pris pour le quatrième week-end d’août, histoire de ne rien manquer. Les mastelles, amandes amères et autres macarons trônent dans les étals. Sur les réseaux sociaux, les images de chars et de géants défilent par dizaines. Les sourires aussi. Restent en tête les airs de Ducasse. Tous n’ont qu’une hâte: se retrouver et se reconstruire de nouveaux souvenirs, ensemble.

Contrairement à d’autres événements voués à une mort certaine faute de bénévoles, les acteurs de la Ducasse d’Ath sont plus que jamais fidèles au poste. À année exceptionnelle, effectifs exceptionnels. Rien que dans les rangs des porteurs, neuf nouvelles recrues s’apprêtent à donner vie à leur géant. La pandémie n’a heureusement pas pu interrompre le cycle de transmission. Du sang frais qui pourra compter sur l’expérience des anciens, mais aussi sur la ferveur du public qui ne manquera pas de les porter. Un échange à double sens. Un bonheur partagé. Et l’envie de faire toujours mieux et toujours plus beau, surtout pour tous ceux qui ne seront pas là ou plus là pour vivre ces retrouvailles.