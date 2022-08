La Ducasse d'Ath mise en image par le tournaisien Fred Dedeycker

L’aquarelliste et graphiste – qui est également à l’origine de la une de notre supplément Ducasse (voir plus loin dans le journal) – est passionné par le dessin depuis sa plus tendre enfance. " Je dessine depuis que je marche", raconte l’artiste. " Le dessin est une passion; je pourrais humblement dire que c’est un don. Petit je recopiais les dessins de BD, comme celles de Gaston Lagaffe. Je pense que cela a forgé mon trait, qui est assez dynamique; une caractéristique propre à la bande dessinée." Durant ses humanités, Fred Dedeycker commence des cours du soir de dessin. " J’avais un très bon professeur qui aimait le croquis à l’ancienne. Mon souhait était de pouvoir suivre des humanités artistiques à l’institut Saint-Luc de Tournai, mais mes parents s’y sont opposés. Ils voulaient que je termine mes secondaires, avant de me lancer dans des études supérieures artistiques." L’artiste a tenté une année à l’académie de Tournai, mais n’a pas été satisfait. " C’est alors que je suis tombé sur un article de presse évoquant les 150 ans de l’école Saint-Luc à Gand. Nous sommes allés visiter l’établissement avec mon père et j’ai immédiatement su que c’était ce que je voulais faire. L’enseignement proposé était plus concret et correspondait à mes attentes. J’y ai étudié durant quatre ans; j’étais d’ailleurs le seul francophone de l’école. C’était un véritable challenge, car je ne parlais pas couramment le néerlandais." Au terme de sa formation, Fred Dedeycker se voit proposer deux offres d’emploi. Il choisit de travailler dans la grande distribution, " une mission pour revoir le packaging d’un produit". " Je travaille désormais depuis quelques années dans une société de conception graphique tournaisienne, où je côtoie des clients divers: de la banque à la brasserie en passant par le particulier qui veut ouvrir sa pizzeria." En parallèle, l’artiste propose ses services à titre complémentaire.

Un artiste déjà bien connu

Fred Dedeycker est bien connu dans la Cité des Cinq Clochers où il s’est illustré dans plusieurs projets.

"En 2015, j’ai lancé le projet “One sketch a day “dans le cadre de l’opération “L’Art dans la ville”", ajoute le graphiste. " Durant un an, j’ai réalisé un dessin par jour; ceux-ci ont été compilés dans un agenda. C’est à partir de ce moment-là que j’ai eu beaucoup de demandes pour des projets particuliers."

L’aquarelliste a également sorti (ou participé à l’élaboration de) plusieurs ouvrages: l’un sur les amers de Crozon (Bretagne) notamment, en collaboration avec l’école navale de Brest.

Pour visualiser le travail de Fred Dedeycker: https ://freddedeycker.com

Fred Dedeycker participait pour la première fois au concours de l’affiche de la Ducasse. " J’ignorais qu’il y avait un concours", confie l’artiste. " C’est un ami qui m’en a parlé à quelques jours de la fin de la remise des projets." Pour sa réalisation, Fred Dedeycker a opté pour une technique numérique, " avec une application de dessin que je n’avais d’ailleurs jamais utilisée". " J’ai utilisé la technique de l’aquarelle, qui me semblait parfaite pour ce projet. J’aime quand on voit les coups de pinceau et les imperfections. Cette technique me semblait idéale, originale pour donner cette touche volontairement légère et épurée au dessin." Le Tournaisien a envoyé son projet in extremis, à quelques minutes de la fermeture du concours. Une chance. Et la suite, on la connaît…

L’illustration de l’artiste fait référence à ses souvenirs d’enfance, lorsqu’il participait à la Ducasse avec ses parents. " Je me souviens que les géants me paraissaient énormes, comme s’ils avaient la tête dans les nuages. Le berger David me paraissait quant à lui tout petit face à l’immensité du couple Goliath. C’est ce rapport de grandeur que j’ai voulu faire transparaître dans mon dessin."

Fred Dedeycker est naturellement ravi que son travail ait été plébiscité par le public. " Je pensais que la population choisirait le travail d’un Athois", sourit-il. " C’était sans savoir que les projets étaient anonymes. Mais c’est évidemment un grand honneur pour moi de voir mon projet illustrer cette nouvelle Ducasse." L’artiste fera un saut cette année à Ath, le week-end de Ducasse, et en famille, puisque son fils Hippolyte, étudiant au conservatoire de Mons, accompagnera la chorale tournaisienne "À travers chants" lors des vêpres, samedi après-midi.