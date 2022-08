Un petit guide pratique pour (mieux) vivre la Ducasse d’Ath

"Les autorités communales, en collaboration avec les services de secours et les différents organisateurs des festivités, ont pris une série de dispositions"indique la Ville."L’objectif est de garantir la sécurité des participants et du public en toute convivialité durant les festivités."

Habillage des géants

Le montage et l’habillage des géants sont organisés depuis une dizaine de jours dans l’ancienne caserne des pompiers (boulevard du Château)."Les passionnés peuvent profiter du local d’habillage de 13h à 16h."

Grosse cloche: tournante

Depuis quelques dizaines d’années, la première sonnerie de la Grosse cloche de l’église Saint-Julien (samedi midi) est suivie par un public nombreux. Certain.e.s tentent même de s’arroger le droit d’être "incontournables" pour grimper dans le clocher et tirer la corde.

"Vu l’exiguïté des lieux, les services de secours signalent que l’accès à la tour de l’église est limité à cinquante personnes en même temps. Afin de permettre au plus grand nombre de pouvoir accéder à la grosse cloche, un système de filtrage permettra d’accéder au clocher de 11h jusqu’à 12h30. Cinquante personnes seront autorisées à accéder dans la tour; au fur et à mesure qu’elles sortiront, elles seront remplacées par d’autres. L’objectif est de pouvoir contenter un maximum de participants."

Vêpres Gouyasse

Les Vêpres constituent évidemment un des moments incontournables de la Ducasse d’Ath; elles constituent le lien ombilical avec la "fête de la dédicace" de l’église, à saint Julien de Brioude.

"Ces dernières années, les services de secours ont fait remarquer que les issues d’évacuation étaient le plus souvent obstruées, ce qui compliquait fortement leur intervention"expliquent les autorités communales athoises.

"Comme en 2019, l’entrée dans l’édifice se fera uniquement par le grand portail; les deux entrées latérales ne seront pas accessibles. Les chaises destinées au public seront disposées dans la nef centrale et dans les deux collatéraux. Elles seront séparées par des couloirs permettant une intervention rapide des services de secours. Un emplacement sera mis en place pour les personnes à mobilité réduite. Des places debout seront prévues à l’arrière de l’église."

Deux écrans géants

Chaque année, un écran géant est placé sur la Grand-Place le samedi de la Ducasse. Il retransmet les cérémonies du mariage des géants, des Vêpres et du combat de David et Goliath, afin de permettre à un large public de profiter de ces moments.

"Comme en 2019, un second écran sera placé devant l’église Saint-Julien. Il retransmettra la sonnerie de la grosse cloche, le samedi midi, et l’intégralité des festivités à partir de 15h."

Fermeture du centre-ville

Comme les années précédentes, certaines rues seront fermées et d’autres comporteront des barrages filtrants à certaines périodes. In et out au faubourg de Mons (rond-point des Locomotives), in à la rue Maria Thomée et à la rue Defacqz; out à l’avenue Jouret. Les accès de la rue de la Poterne et de la rue Gérard Dubois (pont de Brantignies) sont fermés.

"Les points d’accueil fermés seront constitués de pots géants fleuris. Ils ne permettront pas le passage de véhicules, tout en laissant des voies d’accès pour les piétons, les usagers faibles et les personnes à mobilité réduite. Ces rues seront fermées à partir de 13h le vendredi 26 août jusqu’au lundi 29 août. (bacs retirés la nuit du dimanche au lundi)."

"Des portions des boulevards extérieurs seront mises en sens unique, (dans le sens anti-horloger), de même que la rue Léon Jouret. […] La rue de l’Abbaye, portion comprise entre l’avenue Léon Jouret et l’avenue de la Roselle, sera également en sens unique dans le sens avenue Léon Jouret vers le Delhaize."

Notons que l’intérieur de la ville sera sous la surveillance de caméras.

Entrer quand même

Il n’y a plus de délivrance "papier" de laissez-passer."Les plaques d’immatriculation sont intégrées dans une base de données et scannées par les fonctionnaires de police aux points d’entrée du centre-ville."

Tous les titulaires d’une carte "riverain", domiciliés dans l’intra-muros, sont intégrés d’office dans la base de données permettant le scan des plaques d’immatriculation."Il est donc inutile de solliciter quoi que ce soit."

L’intra-muros est inaccessible aux véhicules non repris dans la base de données le vendredi 26 août de 18h à 6h le samedi; le samedi 27 août de 13h30 à 5h le dimanche; le dimanche 28 août à partir de 8h et jusqu’à minuit.

"Les personnes ayant des nécessités économiques ou autres sont invitées à prendre leurs dispositions pour les assurer avant la fermeture de l’espace urbain ou attendre la réouverture de celui-ci."

Seules les situations suivantes sont éligibles à l’intégration des immatriculations dans la base de données

Le covoiturage de personnes à mobilité réduite, les professions ayant un caractère médical ou de soins aux personnes, les commerçants de l’entité d’Ath devant effectuer des livraisons, les habitants domiciliés au centre-ville, propriétaire d’un garage, qui souscrivent temporairement à une carte comme riverain, le personnel de soins détenteur d’un numéro INAMI (médecins, infirmières), les personnes à mobilité réduite détentrices d’une carte PMR délivrée par le SPF compétent."Aucune autre situation ne sera validée. Il est donc inutile de solliciter des facilités."

Fermeture le lundi

Le lundi 29 août, les boulevards seront accessibles à la circulation, mais plusieurs rues du centre-ville seront fermées à la circulation de 11h à 21h. Il en sera de même pour un tronçon du boulevard de l’Hopital et la rue Maria Thomée lors de la visite des géants aux homes du CPAS (de 15h à 17h).

Parking PMR

Environ cinquante emplacements sont réservés aux PMR: les emplacements de stationnement du Boulevard Alphonse Deneubourg et du CPAS le long de la rue Maria Thomée seront exclusivement réservés aux PMR.

" Les véhicules ne disposant pas du sigle adéquat seront enlevés afin de conserver cet espace pour les personnes à mobilité réduite."

Des wc adaptés aux PMR sont accessibles dans le Jardin des Arts et des Lettres à côté de l’Administration communale rue de Pintamont, et rue Saint-Martin.

Demandes de la police

"Il est demandé à la population d’éviter de venir avec des sacs à dos et surtout d’avoir une attention particulière à ne pas abandonner un sac sur la voie publique"demande par ailleurs la police d’Ath."Des contrôles sporadiques pourront être effectués par les policiers."

Il est conseillé de munir les jeunes enfants d’un bracelet avec un numéro de GSM permettant de contacter leurs parents dans le cas où ils se perdraient.

Plastique non grata

Les gobelets jetables et autres contenants en plastique seront interdits ce week-end à Ath."Quatre points d’eau seront ainsi mis en place sur le parcours du cortège. Mais surtout, en collaboration avec Ipalle, des gobelets réutilisables appelés Baroudeur ont été proposés à tous les cafetiers, buvettes… Ils sont consignés à 1€, qui vous sera rendu par le cafetier lors de la restitution du gobelet."Mais tous les commerces n’ont pas adopté ce système; d’autres cafetiers ont décidé de travailler avec d’autres gobelets réutilisables."Assurez-vous malgré tout que l’on ne vous donne pas des gobelets jetables…."