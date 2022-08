Gobelets cautionnés pour la Ducasse: les cafés de la Grand-Place d’Ath disent non

Timour Malengreaux, propriétaire de plusieurs établissements sur la Grand-Place notamment, craint quant à lui les vols de verres "baroudeur", qui peuvent rapporter gros. " Dans des petits établissements comme ceux de la Grand-Place, cela représente beaucoup de risques", précise le cafetier. " À l’Estaminet, on est tous les uns sur les autres. On fait la vaisselle devant les clients: il suffirait que quelqu’un aille aux toilettes et emporte une pile de verres. Cela peut vite représenter une grosse perte financière." Précisons aussi que si le cafetier ne rend pas sa caisse de verres, il ne récupère pas sa caution, ce qui a tendance à en freiner aussi certains.

Les cafés de la Grand-Place solidaires?

Les cafetiers et membres de l’Horeca de la Grand-Place (à l’exception de quelques-uns tout de même) ont opté pour une autre solution. " Nous nous sommes mis d’accord pour acheter nos propres gobelets réutilisables, que nous proposerons sans caution", ajoute Dominique Leleux, du Troquet. " Le prix de la bière passera de 2,20 € à 2,50 €, pour rentabiliser l’achat de ces verres.Une équipe sera chargée de ramasser ces gobelets, et parallèlement, nous avons lancé une campagne de sensibilisation pour encourager la population à diminuer ses déchets et nous ramener les verres." Les cafetiers ont en outre opté pour des verres à l’apparence "très classique", afin d’éviter de donner envie aux consommateurs de les emporter.

De son côté, la Ville propose aux cafetiers d’offrir un verre de bière à ceux qui rapporteront dix gobelets "non-baroudeur". La gérante du Troquet n’est pas contre l’idée, " mais pas pour dix gobelets". " Je ne m’y opposerai pas si le client ramène 50 ou 100 gobelets, mais pas dix. Il faut rester logique: une bière contre dix gobelets, c’est mon bénéfice qui part. Dix gobelets, ça ne représente rien. Si c’est pour ouvrir à la Ducasse et ne rien gagner, alors ça ne sert à rien." Voilà qui est clair.

La Ville réfléchit, avec le service des Espaces verts, à l’installation d’îlots de tri, où l’on pourrait empiler des verres. " C’est une première Ducasse depuis la pandémie", précise Christophe Degand, échevin en charge de la Propreté publique. " Nous attendons énormément de monde. On verra comment cela se passe. C’est une première avec des verres réutilisables. L’objectif est de produire moins de déchets: si le public veut une Ducasse propre, il doit s’en donner les moyens et adopter un comportement responsable. Il faut voir cette Ducasse comme un test: le système sera évalué et adapté pour l’an prochain."