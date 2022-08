Des gourdes pour les fanfares et figurants?

Des gourdes pour les musiciens des fanfares qui accompagnent les géants, lors du cortège: c’est ce que la Ville avait initialement proposé. " Mais la proposition n’a pas fait l’unanimité", regrette Christophe Degand. " On peut le comprendre: pour les figurants sur les chars, c’est faisable, mais pour les musiciens qui doivent déjà porter leur instrument, c’est plus compliqué." Le projet a donc été mis de côté, bien que la Ville ait quand même commandé ses gourdes. " Les fanfares qui le souhaitent peuvent donc quand même se procurer des gourdes auprès de la Ville. Ça me fait d’ailleurs plaisir de voir que certaines optent quand même pour ce système."