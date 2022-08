Depuis quelques années, le rendez-vous est pris: Manneken-Pis enfile le costume du géant chaque dimanche précédant le week-end de la Ducasse. Cette petite cérémonie a lieu à l’initiative du Cercle royal des Athois de Bruxelles."Le costume a été remis en septembre 2005 mais est resté ensuite confiné dans une boite durant une longue période",commente Benoît Goffin, le président des Athois de Bruxelles."Trouvant dommage de laisser ce costume dans sa boîte, nous l’avions ressorti en 2017. Depuis, nous lui remettons chaque année",continue-t-il.

Déplacement en fanfare

Cependant, cette année, pour fêter le retour d’une Ducasse sous sa forme traditionnelle, les choses ne se sont pas faites à moitié. C’est en effet dans la Capitale que les premiers airs de Ducasse ont retenti. La royale fanfare Union Saint-Martin avait fait le déplacement pour l’occasion, suivie par les autorités communales athoises et une impressionnante délégation de fervent(e)s Athois (es)."La fanfare était déjà venue lors de la remise en 2005, ainsi qu’en 2017",précise Benoît Goffin.

Après une arrivée sur la Grand-Place, la joyeuse délégation de la cité des Géants a salué le bambin bruxellois en musique. Après la cérémonie, retour sur la Grand-Place où la fanfare athoise a eu l’occasion de se produire en concert dans la cour de l’hôtel de ville. Point d’orgue de cette matinée festive: les Athois ont tous été invités par le bourgmestre de Bruxelles, Philippe Close, à admirer la déambulation musicale depuis le balcon de l’hôtel de ville.

Avant-goût de Ducasse

"C’est déjà en quelque sorte le début de nos festivités",déclare Bruno Lefebvre, bourgmestre d’Ath."Des centaines d’Athois se sont rejoints, dès la gare d’Ath d’ailleurs, et nous avons eu le plaisir de retrouver notre fanfare sur la Grand-Place de Bruxelles. Nous avons vécu un moment extraordinaire, avec la population même bruxelloise et internationale qui nous applaudissait. Je pense que nous sommes vraiment entrés dans le moule des festivités de notre ducasse."

De son côté, la fanfare est ravie de ce déplacement. Laurent Lizon, le président de la fanfare Saint-Martin témoigne."C’est une belle répétition et de bon augure avec ce qui va se passer le week-end prochain. On sent déjà la ferveur des musiciens et cela fait chaud au cœur de voir toute cette population athoise qui s’est déplacée.C’est un privilège pour nous et notre concert à l’hôtel de ville fait plaisir car nous avons pu montrer toutes les facettes de notre fanfare; que ce soit en déambulation dans la rue mais également avec l’aspect concert, que le grand public connaît peut-être un peu moins."

"Je crois que cela a dépassé tout ce que j’avais pu vivre précédemment,commente Benoît Goffin, à l’initiative de cette organisation.Cet événement a pris une dimension magnifique avec en plus le concert et l’accès au balcon de l’hôtel de ville. Mais ce qui est magnifique surtout, c’est de voir toutes ces personnes réunies autour de cet esprit du retour de Goliath, du folklore. C’est cette joie de se retrouver qui est essentielle",commente-t-il, heureux par le succès de cet hommage folklorique.