"Nous nous souvenons de la visite, suscitée par Guy Spitaels, alors président du PS, de feu le ministre Daerden, en charge des Travaux publics, et qui nous avait octroyé une manne de subsides, notamment pour une refonte complète du quai de l’Entrepôt et de ses abords."

"L’entrepôt a disparu et sera remplacé bientôt par une magnifique extension de la ville le long de ce beau cours d’eau jusqu’aux installations du Séquoia et au-delà. Voilà l’occasion rêvée de doter cette nouvelle artère de l’appellation Promenade Guy Spitaels."

Cette idée a (enfin) été concrétisée ce récent samedi, sept ans après sa formulation. La nouvelle majorité sortie des urnes en octobre 2018 l’a faite sienne aussi et, dix ans après le décès de Guy Spitaels (la nuit du 20 au 21 août 2012), un espace le long du canal Ath-Blaton porte son nom.

Samedi avant-midi, les représentant(e)s du monde politique local et régional (Ludivine Dedonder, Paul Magnette, Jean-Luc Crucke,…) étaient assez nombreux (ses) à avoir répondu à l’invitation du bourgmestre Bruno Lefebvre (PS) pour un moment de souvenir et d’hommage.

«Chaque coin de la ville marqué par ses réalisations»

Différents interlocuteurs, directement ou de façon interposée, ont rappelé l’envergure du "Spit" qui a été emporté (politiquement) par les affaires Agusta-Dassault (dans le milieu des années ‘90) avant de se plonger dans l’écriture sur des thématiques beaucoup plus larges.

Le dernier mandat auquel a renoncé Guy Spitaels, c’est celui de bourgmestre d’Ath, via une lettre adressée au gouverneur du Hainaut, Michel Tromont. C’était le lundi 7 avril 1997, presque vingt ans après une accession pourtant laborieuse (au terme des élections de 1976) sur le fauteuil maïoral.

"Ce beau coin d’Ath fraîchement loti et revitalisé nous rappelle à quel point Guy Spitaels a œuvré pour que notre ville soit aussi attrayante et plaisante"a souligné Bruno Lefebvre, samedi en évoquant le Quai de l’Entrepôt dont les silhouettes du passé industriel ont fait place à des logements.

Et un peu plus tard, s’adressant en quelque sort au disparu: " Monsieur Spitaels, j’espère que vous me pardonnerez, mais je pense commencer mon intervention par vous contredire. Vous étiez convaincu qu’il n’y avait rien après la mort. Cela fait dix ans que vous nous avez quitté et pourtant, chaque recoin de notre magnifique Ville est embaumé du parfum de vos réalisations."Et d’en citer quelques-unes: la Grand-Place, le boulevard de Mons, la rénovation urbaine et le logement, etc.

«La fonction de maïeur est la plus personnalisée…»

Il serait difficile de résumer en quelques lignes le parcours et les réalisations de "dieu" (comme il était surnommé), mais s’il faut retenir une chose, c’est son attachement à une ville où il avait grandi au sein d’une famille catholique.

"J’aime beaucoup ma fonction de bourgmestre"nous expliquait-il en janvier 1995."J’y consacre un temps déraisonnable par rapport à mon budget temps global, mais j’aime bien. Je ne me suis d’ailleurs jamais orienté vers une fonction qui m’aurait coupé définitivement de ma fonction maïorale. La vie politique est dure, surtout peut-être dans les sphères que j’ ai fréquentées. Il y a peu de cadeaux. Mais les satisfactions sont évidentes: on peut réaliser. Et puis, on apprend aussi beaucoup de choses. Je suis un éternel étudiant et je continue à apprendre. […] Je crois que la fonction de maïeur est sûrement celle qui est la plus personnalisée, surtout dans une ville de la taille d’Ath."