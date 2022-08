Ducasse d'Ath : les essayages vont commencer ce lundi

Un espace consacré à la fabrication du costume des hommes de feuilles sera accessible tous les jours. On y découvrira la technique et surtout le talent de l’équipe qui va coudre des milliers de feuilles de lierre pour que tout soit prêt pour samedi, le jour du combat.

Les différents groupes passeront selon un horaire bien précis. Le lundi est réservé aux Hallebardiers, au char d’Albert et Isabelle, aux "19 communes", au char de la Ville, à Saint-Christophe et aux hommes d’armes. Le mardi 23, on retrouvera les Bleus, le groupe du Canon, le char de l’horticulture, le char des États provinciaux, les pages des Neuf provinces, la garde de Goliath. Le mercredi 24, c’est le jour de la barque et des déesses des Neuf provinces. On termine, le jeudi 25, avec le char de l’agriculture.