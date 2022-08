Le sous-bassin de la Dendre épargné par la sécheresse?

La récente vague de chaleur a malgré tout eu des conséquences sur la faune piscicole. " La chaleur a entraîné une augmentation de la température de l’eau qui impacte les poissons. Si l’eau est trop chaude, ceux-ci ont tendance à ne plus s’alimenter. La chaleur peut aussi avoir un impact sur la vase, qui remonte à la surface de l’eau et pourrit au contact du soleil. Lorsque ces plaques de vases repartent dans l’eau, elles peuvent s’avérer nocives pour les poissons, voire occasionner des mortalités, ce que nous n’avons heureusement pas observé chez nous."

Les fortes températures peuvent également occasionner une prolifération d’algues microscopiques, qui privent les poissons d’oxygène. " Heureusement, grâce aux chutes d’eau, les barrages ramènent de l’oxygène dans l’eau, ce qui diminue considérablement l’impact négatif de l’eutrophisation."

Pas d’interdiction de pêche

Au vu de la situation qui reste "sous contrôle", aucune mesure particulière n’a dû être prise. Si aux abords de certains cours d’eau et rivières, la pêche a été interdite, ce n’est pas le cas de la Dendre. " Le ministre Borsus a demandé aux quinze présidents des Fédérations de se positionner quant à une potentielle interdiction de la pêche. J’ai pour ma part questionné mes partenaires et été voir la situation sur place, mais il n’y a pour l’instant pas lieu d’interdire la pêche. L’eau est un peu chaude, mais cela n’a un impact que sur l’alimentation des poissons. Autrement dit, les poissons ne mordent pas facilement à l’hameçon. Il n’y a donc pas lieu de prendre une quelconque mesure.Notre sous-bassin ne se porte pas trop mal. Grâce aux différentes infrastructures, nous avons peu d’inondations en hiver et peu d’eutrophisation en été."

Aucune mesure n’a été prise non plus concernant la navigation, essentiellement de plaisance. " Il n’y a plus de navigation commerciale sur le sous-bassin de la Dendre, à l’exception d’une péniche qui livre des céréales à la Malterie du château de Belœil. La navigation de plaisance a un côté bénéfique: les moteurs des bateaux arrachent la végétation dans le fond de l’eau et laisse un chenal vide pour les poissons."

La situation de la Dendre est analysée fréquemment, mais pour l’instant, tout porte à croire que le sous-bassin de la Dendre a bien résisté aux fortes chaleurs qui ont frappé le pays.