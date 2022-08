Le Covid a mis en veilleuse la polémique, même si la Ville d’Ath a ouvert une réflexion positive sur le sujet (colloque, enquête,…).

Voilà quelques jours, "Bruxelles Panthères" a annoncé sur son site web avoir de nouveau interpellé l’Unesco, en expliquant aussi avoir "découvert" un autre blackface à la Ducasse (Magnon, le "diable))."La position des autorités athoises et des communautés organisatrices de la ducasse n’a pas bougé d’un iota. Leur souhait est de continuer à produire un personnage négrophobe dans un événement populaire patrimoine immatériel de l’humanité qui rassemble des dizaines de milliers de personnes, dont une grande part d’enfants."D’où un nouveau courrier à la directrice générale de l’Unesco, " pour rappeler les conséquences désastreuses de la perpétuation de cette pratique déshumanisante qui à nos yeux devrait être illégale".

"Le Groupe de travail d’experts sur les personnes d’ascendance africaine de l’ONU a souligné dans plusieurs communications […] le caractère raciste d’un tel usage véhiculant des stéréotypes négatifs et étant clairement un vestige de la mise en esclavage. Malgré cela, ce vestige d’une tradition culturelle raciste se perpétue dans un silence assourdissant. Et lorsqu’il y a des remarques quant à l’essentialisation du Noir dans le cadre de cette tradition, il est répondu que contester une telle pratique revient à nier l’identité culturelle des pays où elle se déroule."

L’association dit s’inquiéter de la"faiblesse des réactions".

"Aucune solution n’a été identifiée et mise en œuvre pour encourager le dialogue entre communautés et mettre fin aux stéréotypes dégradants"poursuit "Bruxelles Panthères"."Au contraire, la ville d’Ath a mis en place un site internet “Le Sauvage, si on en parlait?” qui par son iconographie et un texte hypocritement inclusif qui nie tout simplement le racisme véhiculé par ce personnage."

"La conclusion de l’article de cette page du site de la ville confirme une volonté écœurante de continuer à véhiculer le racisme et les préjugées contre les personnes noires sous le couvert d’une prétendue tradition ou d’un attachement prétendument populaire."

"En somme, on tente de nous convaincre que ce qui est négrophobe partout dans le monde ne le serait pas à Ath. Ceci est clairement contraire aux principes éthiques pour la sauvegarde du patrimoine culturel immatériel de votre organisation."

Des pressions

Derrière ce courrier rendu public, on imagine que les interpellations doivent se multiplier dans les coulisses (politiques).

Le bourgmestre Bruno Lefebvre (PS) aurait rêvé d’une autre Ducasse "retrouvée". Pour l’instant, sa position ne change pas."Nous avons lancé une réflexion depuis 2019. La Ducasse est un événement populaire porté par la population; si changement il y a, il faut que la population le veuille…"Le bourgmestre redoute un effet contraire en cas de modification "de force": celui d’un racisme"qui n’a jamais existé".

Mais après une parenthèse de deux ans n’était-il pas opportun de franchir le pas, alors que 2024 (année électorale) s’annonce déjà?"Non. C’est une année de retrouvailles; il était difficile d’envisager un tel changement."

"Si le blackface était interdit, ce serait plus simple"soupire le bourgmestre dont le regard se tourne vers les autres niveaux de pouvoir (législatif).

Et si l’UNESCO, au terme d’une (longue) procédure qui semble inévitable, met en balance le maintien du Sauvage avec celui de la Ducasse au sein de la liste du patrimoine immatériel?"La volonté de la Ville n’est pas de perdre la reconnaissance"tempère M. Lefebvre; il pense qu’une position rigide de l’Unesco ne serait pas opportune."Ce n’est pas l’Unesco qui va décider à notre place…"

Mais il sait certainement quelle sera la seule issue à terme, avec la répétition de coups de boutoir qui rendent de plus en plus intenable la position des autorités locales. L’image altérée de la cité ( "la ville des blackfaces") serait aussi celle d’une région ou d’un pays. Ce que d’aucuns doivent rappeler au bourgmestre, alors que le sujet est plus que jamais sensible partout dans le monde comme l’a rappelé un épisode récent à Vérone où le grimage d’une cantatrice interprétant Aïda a suscité la polémique.

«Avez-vous croisé le regard d’un spectateur noir à ce moment?»

L’ancien échevin PS et plus que jamais militant de gauche Claude Nasdrovisky espère la fin des blackfaces.

Il a été échevin "des fêtes", et donc "de la Ducasse", entre 1988 et 2001. Et Claude Nasdrovisky (91 ans), l’avoue modestement: " je n’ai jamais osé approcher le problème à l’époque; je n’ai pas abordé la question qui aurait été considérée comme étant saugrenue; les gens n’étaient pas mûrs…"

Et pourtant, Claude Nasdrovisky milite depuis bien longtemps en faveur de la disparition des figures grimées de noir dans le cortège de la Ducasse d’Ath. Le 17 décembre 1968, il envoyait notamment une missive à la responsable du Cercle Local d’Éducation Ouvrière (CLEO) et à son mari actif au sein de l’Union Socialiste Communale afin de les interpeller."À un moment où l’opinion publique s’émeut du sort de nos frères de couleur"écrivait-il.

"Je leur demandais de faire supprimer les deux personnages en question dans le cortège"explique M. Nasdrovisky.

"Depuis l’âge de deux ans en fait, j’ai été sensibilisé à la question du racisme car un de mes meilleurs amis allait être Guy Van Oppens, petit-fils d’Oscar Van oppens; il avait la peau noire. Nous avons effectué toutes nos études ensemble."

"À 37 ans, quand j’ai écrit la lettre en question, j’avais des élèves noirs qui ne comprenaient pas le contexte de voir ce spectacle-là…"

Claude Nasdrovisky exprime plus que jamais le souhait de voir disparaître le double blackface présent dans le cortège de la Ducasse (via Magnon et via le Sauvage)."J’espère avant de mourir voir la suppression de ce qui constitue un rappel du colonialisme; nous sommes en 2022 quand même! Les gens ne se rendent pas compte…"

"Avez-vous croisé le regard le regard d’un spectateur noir à ce moment?" interrogeait Claude Nasdrovisky en 1968, en se référant aux "prestations" des deux personnages controversés du cortège de la Ducasse.

F.H.