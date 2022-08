L’Ath Open, c’est bien plus qu’un tournoi!

Mais l’Ath Open, malgré son statut de tournoi international catégorie 3 et la qualité de plateau qu’il présente avec de nombreux joueurs membres du Top 100, reste particulier à plus d’un titre. Et beaucoup vous le diront: c’est son ambiance qui fait la différence! Il y avait ainsi de larges sourires sur les courts comme lors du quart de finale du double entre Pascal Chessel et Konstantin d’un côté, Gaëtan Menguy et Guilhem Laget de l’autre. Il y avait de quoi se régaler à les voir autant s’amuser.

Alors que le tournoi bat son plein depuis mercredi avec les premiers tours disputés dans les différents tableaux et alors que l’on va entrer véritablement dans le vif du sujet ce vendredi dès 14h avec les demi-finales, on aura droit, sur le coup de 18h30, à la traditionnelle animation associant valides et moins valides. Un match exhibition auquel participeront Antoine Bodarwé et Émeline De Witte. Nos deux tennismen régionaux seront associés respectivement à une joueuse et un joueur qui participent à l’Ath Open. Un rendez-vous qui permet de faire le parallèle entre le tennis debout –"sur jambes", a-t-on entendu dire certains! – et le tennis en fauteuil, histoire de mieux se rendre compte des aptitudes physiques qu’exige le second cité.

Des cours gratuits

Cette exhibition entre pleinement dans le souhait du comité d’organisation de l’Ath Open de développer le tennis en fauteuil. Un prolongement de ce qui se fait désormais au sein du RTC Ath, inscrit à la ligue handisport."L’Ath Open subsidie cette section handisport du club,note Jean Dauge.Tous les lundis, Roland De Meersman (NDLR: qui a participé aux Jeux paralympiques en 1992 et en 2000, à Barcelone et à Sydney) vient donner des cours pendant trois heures. Parmi les joueurs régulièrement présents lors du créneau horaire qui leur est réservé, on a deux jeunes de la région à qui l’on offre la gratuité. Alors qu’avant, on n’avait qu’à supporter les coûts de notre tournoi en lui-même, on a maintenant des dépenses plus régulières au niveau de la trésorerie de par l’existence de ce club handisport qu’on tient à soutenir car ça nous paraît juste indispensable. Pouvoir accueillir des jeunes en situation de handicap en leur montrant qu’une activité sportive reste possible, cela peut les amener à un véritable épanouissement personnel… L’Ath Open n’est donc pas qu’un tournoi international. C’est bien plus que cela! Notre implication va au-delà de faire jouer quelques-uns des meilleurs joueurs du circuit pendant quatre jours dans nos installations. Il y a, derrière tout ça, un travail de soutien et d’accompagnement."

Et parce que notre région a la chance d’avoir des clubs qui se bougent pour le tennis en chaise, signalons que, dimanche, dès 9 heures, le TC d’Enghien voisin accueillera, pour la 13fois, une étape du Critérium national de tennis en fauteuil. Via sa section du TC Deux Rebonds, le club basé sur le site du Nautisport enghiennois organise aussi, tout au long de la saison, des entraînements via la mise à disposition gratuite des courts et d’un coach pour les encadrer.