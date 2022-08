Ducasse d'Ath : le sceptre de la déesse rénové

Le sceptre de la déesse qui symbolise la ville d’Ath avait pris un sérieux coup de vieux, ce qui a amené Marc Stalpart et Rénovation à envisager une remise en état."Le sceptre avait été fabriqué dans les années 90 par Guido Clabot, dans ses ateliers de dinanderie à Leffe. Depuis, l’entreprise a déménagé à Dinant et le fils en a repris la gestion, mais c’est le papa qui s’est attaché à rénover le sceptre. Au fil du temps, les feuilles de chêne qui constituent le pourtour s’étaient détachées et certaines avaient disparu. Les glands étaient mal accrochés et le blason de la Ville qui constitue l’élément central, fixé par une soudure très fine, risquait également de se détacher. L’ensemble était en danger et une restauration s’imposait. Guido a recréé les feuilles disparues. Un travail difficile, parce que tout est repoussé à la main. Les soudures ont été renforcées et le sceptre repoli. Tout est prêt pour le cortège."