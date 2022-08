La Ducasse de Rebaix (Ath) fait le plein de nouveautés

Samedi, le 20 août, la journée commencera par une brocante et un marché artisanal, de 7h à 17h, dans les rues du village. " Une autre nouveauté cette année, c’est l’organisation d’une marche de 5 et 10 km, sur un parcours fléché", ajoute la présidente. " Celle-ci permettra aux participants de découvrir les recoins parfois méconnus du village et des alentours." La marche est prévue de 9h à 13h; inscriptions au départ (2 € pour les + de 12 ans). La journée se poursuivra avec un concert de Christophe De Bo à 19h, puis un show transformiste de Carlina à 21h.

Dimanche, le 21 août dès 14h30, les géants Désiré le Potier et Omer paraderont dans les rues, accompagnés par une quinzaine d’autres géants et cinq fanfares. Ils se réuniront sur la place du village à 19h pour le rondeau final. À 19h30, les géants laisseront la place à la soirée de clôture.

Enfin, lundi, le 22 août, les géants sortiront dans le village à la rencontre des habitants.