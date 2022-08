Rénovation d'un immeuble à Ath: des logements et un accès séparé

L’immeuble concerné rejoint à la fois la rue du Pont Quelin et le Quai Saint-Jacques; il est la propriété de M. Navez qui est en même temps l’auteur du projet.

"Le projet a pour objectif principal de restaurer et de rendre accessibles et autonomes les étages d’une grande bâtisse du XIXe siècle à l’origine banque et grande demeure"lit-on dans le dossier.

"Les trois plateaux représentent trois surfaces de 105 mètres carrés convertis en trois logements de deux chambres. Ces plateaux seront distribués par la cage d’escalier existante, et par l’installation d’un ascenseur."

"Un accès indépendant du commerce sera aménagé par le quai Saint-Jacques. Cet accès présente des différences de niveaux limitées qui peuvent être gérées par des rampes de manière à faciliter l’accessibilité de l’ensemble aux personnes à mobilité réduite."

"L’accès à la rue du pont Quelin représente quant à lui une différence de niveau de 88 cm, impossible à modifier sans entreprendre de grosses démolitions."

"Des terrasses seront aménagées en structures légères en façade arrière côté sud, de manière à offrir à ces logements des espaces extérieurs en contact avec les cuisines et une chambre." […]

"Au rez-de-chaussée, une liaison sera aménagée entre la réserve arrière et le magasin afin d’en améliorer la circulation."

L’auteur de projet insiste sur le fait que"l’ensemble sera restauré dans le plus grand respect des qualités du bâtiment et notamment de la façade principale qui est reprise à l’inventaire du patrimoine".

La notice en question, dans cet inventaire, décrit un"grand double corps de style néoclassique tardif en briques et calcaire, élevant trois niveaux de hauteur dégressive sous une ample bâtière".

L’enquête publique est ouverte jusqu’au 31 août.