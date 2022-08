"Le projet consiste en la construction d’un immeuble mixte comprenant une surface commerciale au rez-de-chaussée, un parking pour quatre véhicules, quatre logements de deux chambres et un grand logement de type penthouse au rez + 3"lit-on dans le dossier. C’est l’architecte Jean-Pierre Navez ("In Situ") qui a tracé les lignes de ce projet de la SPRL T2 Company de Petit-Enghien.

"Le site est actuellement occupé par une ancienne surface commerciale désaffectée"explique-t-on."Cette surface très bien située à la limite du cœur historique de la Ville d’Ath présente un développement de façade assez large vers cette entrée de ville que représente la jonction entre la

chaussée de Bruxelles et la rue Defacqz. Cette jonction se marque notamment dans une rupture d’angle du front bâti de la parcelle qui nous concerne où très nettement on retrouve l’alignement de la chaussée de Bruxelles, et l’alignement de la rue Defacqz."

"Cette rupture d’alignement est respectée dans la composition de la nouvelle façade où les deux pans verticaux se rejoignent pour former un écran en premier plan (alignement rue Defacqz) et un arrière-plan (alignement chaussée de Bruxelles)."

"Cette articulation abrite de larges ouvertures qui permettent aux pièces de vie des logements de profiter d’une perspective vers le pont sur la Dendre, vers le boulevard de ceinture, et vers le parc communal. Tous les logements sont traversants et de grandes terrasses sont également aménagées côté sud-est vers l’arrière de la parcelle." […]

"À l’arrière, la parcelle est partiellement rouverte afin d’assurer le jour et la ventilation naturelle à l’arrière de la surface commerciale."