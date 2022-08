C’est à cette occasion que la fanfare royale l’Union Saint-Denis d’Irchonwelz, accompagnée d’un géant, est invitée depuis quelques éditions à prendre part aux festivités, afin de faire découvrir le folklore athois, aux côtés de nombreux artistes et compagnies de France, Allemagne, Suisse et d’Italie.

"C’est la quatrième fois que nous venons",explique Julien Garnier, le président de la fanfare d’Irchonwelz."Cette fête a lieu tous les deux ans et notre première venue remonte à 2014"poursuit-il. En ce premier week-end du mois d’août, c’est une délégation d’une trentaine de musiciens athois qui ont fait ce petit détour par l’Alsace, le temps d’un week-end, avant de retrouver leur fidèle Ambiorix à la fin du mois. Ils étaient accompagnés pour l’occasion du géant Coupi du faubourg de Bruxelles (qui n’est pas, lui non plus, à sa première participation).

Un déplacement atypique

"Ce que retiennent les musiciens, c’est surtout le côté dépaysant,commente Julien Garnier.Nous sommes en Alsace, donc rien que par la ville et les maisons, c’est déjà atypique. Nous avons l’occasion de déguster des spécialités locales aussi. On sent qu’on est ailleurs qu’à Ath ou en Belgique et c’est ça qui est chouette. La fanfare n’effectue pas souvent de déplacement aussi loin, donc c’est l’occasion et ce type de prestation change vraiment pour la fanfare parce que cela n’arrive pas souvent."

Le président de la fanfare souligne aussi l’aspect relationnel de ce type de voyage."Ce genre de déplacement est aussi important pour la fanfare parce que ça renforce aussi les liens entre les musiciens",conclut le président de la société musicale qui est prête à renouveler l’expérience dans deux ans.