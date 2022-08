Articulé en une douzaine d’articles, l’arrêté est entré en vigueur ce mercredi midi. Il interdit globalement tous les feux, hormis les barbecues organisés sur des terrains privés.

Quelles sont globalement les interdictions?"Porter ou d’allumer des feux en plein air dans les zones forestières, les champs, les prairies, les taillis, talus et jardins; porter et d’allumer un feu pour alimenter un barbecue sur le domaine public, y compris dans les aires aménagées à cet effet; allumer tout feu en milieu forestier, y compris dans les aires aménagées à cet effet; allumer des feux de veillée à l’exception des feux de cuisson dans le cadre de camps notamment; en bordure des bois, champs, végétations et broussailles sèches, jeter ou de faire abandon d’objets en combustion, ainsi que de tessons de bouteilles ; allumer et de faire décoller des lanternes célestes".

"Les tirs de feux d’artifice sont interdits sauf autorisation du bourgmestre sur base d’une analyse de risques réalisée au niveau local"précise l’article 7.

"L’arrêté s’applique sur l’ensemble du territoire de la Province de Hainaut et ne fait nullement obstacle à des mesures restrictives adoptées et/ou à adopter au niveau communal et/ou prévues dans les règlements généraux de police des communes."

«Brûlage marronnes» en péril à Ath?

Cette mesure prise par le Gouverneur ouvre une réflexion particulière à Ath qui se prépare doucement à vivre sa Ducasse, dans deux bonnes semaines. Les festivités athoises comportent en effet notamment, le vendredi soir, le rendez-vous du "brûlage marronnes" sur l’Esplanade.

Stricto sensu, l’arrêté de police du Gouverneur du Hainaut induit l’annulation de telle activité."Mais il est encore beaucoup trop tôt pour poser la question"tempère le bourgmestre d’Ath, Bruno Lefebvre (PS)."D’ici là, il peut y avoir des orages et de la pluie. Nous verrons bien. De toute façon, l’arrêté du Gouverneur laisse une certaine latitude aux bourgmestres, lesquels peuvent prendre des mesures complémentaires."