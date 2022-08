Il y a 50 ans: si loin ou si proche? (6)

Parmi les décorés de l’année, il y a René Sansen. Le sculpteur et historien est mis à l’honneur pour 25 années au service du cheval Bayard. Il l’avait tout bonnement recréé pour sa réintroduction dans le cortège en 1948.

Les Matelots de la Dendre annoncent, en clôture de ducasse, l’opérette "le chant du désert" de Sigmund Romberg. Avec Jean Bergeron, Barbara Doumer, Line Bernanrd, Robert Mathieu, Freddy Collard, Louis Beghin, Sylvette Fauconnier, Jean Chevalier, Jean-Paul Saussez, Jean-Claude Papegay, Annie Loiselet, Roger Bousez. Soit quelques artistes invités et des voix athoises bien connues. Figuration, orchestre, ballets, décors sont du cru et ont travaillé dur. Le journal s’enthousiasme et prophétise: un spectacle d’une ampleur jamais atteinte à Ath… Ce sera le cas !(à suivre)