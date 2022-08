Hout'Stock festival à Houtaing (Ath): "Pour une musique accessible à tous"

Entre-temps, il a aussi pris de l’ampleur: la Hout’Stock Road, une balade de véhicules ancêtres, a fait son apparition. " Une petite centaine de voitures y participe chaque année." Mais l’événement s’étale désormais sur deux jours. " Notre volonté est évidemment de pouvoir nous réunir et de partager un bon moment, mais aussi de pouvoir faire découvrir différents styles de musiques à notre public. Nous proposons une programmation tout à fait éclectique, passant de la chanson française au metal ou au rock." Les organisateurs, accompagnés par une trentaine de bénévoles, mettent également un point d’honneur à proposer un festival gratuit. " Nous voulons rendre la musique accessible à tous."

Deux jours, onze groupes

Pour cette 12eédition, onze groupes se partageront la scène durant les deux jours de festival.

Vendredi, le 12 août, l’événement ouvrira ses portes dès 17h, avec Atomic (Tribute Blondie). Les groupes NIX (metal électro), Hygiaphone (cover Téléphone) et Carpe Diem se succéderont ensuite sur scène.

Samedi, le 13 août, l’événement commencera à 11h. Illé-Gall ouvrira le bal avec un cover de France Gall. Suivront ensuite: Jacques c l’air, The Pledge Coverband, Red Castel, The X-Band, Rolling The Stones et Allience (cover de Iron Maiden). Ce jour-là, la 6eHout’Stock Road prendra le départ d’une balade d’une centaine de kilomètres. " Les véhicules seront exposés à partir de 11h pour le public, ajoute le président.Durant tout l’événement, un bar et une petite restauration seront proposés en continu aux festivaliers, avec cette année, la présence de “La Goutte”, une nouvelle bière artisanale de la région."

Des tonnelles et des zones d’ombre sont par ailleurs prévues pour protéger le public des fortes chaleurs annoncées.

Le Hout’Stock Festival se déroule les vendredi 12 (dès 17h) et samedi 13 août (dès 11h) dans le parc de la Berlière à Houtaing. Entrée gratuite par la rue de la Madeleine (FC Houtaing).

0496/746688