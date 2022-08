"Depuis un an, nous assistons à de multiples annonces de la part du Gouvernement fédéral qui veut procéder à l’extension de la zone éolienne offshore ou encore augmenter les interconnexions avec d’autres pays. Ces annonces impactent les hypothèses retenues par Elia en 2019 qui justifient le déploiement de la Boucle du Hainaut et de Ventilus"estime Laurent Devin."Pour faire simple, à l’horizon de 2030 et 2040, ces deux projets ne seraient pas suffisants pour transporter le surplus d’électricité produite. M. le ministre en est conscient. Pour cette raison, il a la volonté de clarifier le dossier en sollicitant de façon très formelle Elia. Il lui semble donc opportun, à la fois concernant les questions d’enfouissement, d’évolution du dossier de base, de demander à Elia d’apporter la démonstration que le projet tel qu’il était présenté dans le cadre du dossier introduit au début de l’année 2021 reste encore pertinent ou adéquat pour répondre aux différents enjeux."Et de s’intéresser évidemment à la réponse d’Élia.

"J’ai demandé à Elia d’apporter la démonstration que le projet présenté dans le cadre du dossier introduit début 2021 reste encore le plus pertinent et adéquat pour répondre aux différents enjeux liés à la transformation profonde du secteur énergétique (maintien partiel de l’énergie nucléaire, hausse du coût des combustibles, nécessité de développer le renouvelable, entres autres)"explique le ministre Willy Borsus, voilà quelques jours.

Aucune influence du contexte (évolutif)

"D’après l’entreprise, le rehaussement du potentiel de production éolienne offshore de la zone Princesse Élisabeth jusqu’à 1,4 GW supplémentaire n’aura pas d’impact sur le réseau haute tension belge. De même, en ce qui concerne la nouvelle interconnexion avec le Danemark (projet TritonLink), prévue d’ici 2035, une liaison supplémentaire devra être envisagée entre l’île énergétique et le réseau belge, mais pas vers l’intérieur du pays (à ce stade, les régions d’Anvers ou de Gand sont probablement concernées)."

"Pour les projets à l’horizon 2040, la faisabilité technique est encore à l’étude et ce n’est que lorsque celle-ci sera plus avancée que les connexions offshores vers les réseaux onshore pourront être développées. Elia conclut cette partie en affirmant que “l’augmentation de la capacité en mer du Nord jusqu’à 8 GW, l’île énergétique et le câble vers le Danemark n’ont aucune incidence sur le besoin en capacité de transport du projet de la Boucle du Hainaut, ni de celui de Ventilus”. “À terme, il n’y aura donc pas de renforcement ni de dédoublement nécessaire de ces liaisons aériennes. Boucle du Hainaut et Ventilus sont par contre un préalable indispensable à la réalisation de tous ces objectifs”."

Et le nucléaire?

"Quant à l’impact de la prolongation du nucléaire sur le projet de la Boucle du Hainaut et Ventilus, Elia spécifie que la prolongation des deux centrales nucléaires de Tihange 3 et Doel 4 ne remet pas en question la nécessité ou le dimensionnement des deux projets tout en considérant que ceux-ci ne sont pas non plus nécessaires à la prolongation du nucléaire."

Alternatives: porte fermée

"Pour ce qui est relatif aux coûts de la comparaison d’alternatives, l’entreprise insiste d’abord sur le fait que, de son point de vue, cet exercice de comparaison des coûts ne confirme en rien la faisabilité technique de l’alternative souterraine, qui va à l’encontre des avis des experts consultés pour les deux projets"poursuit le ministre Borsus."Elle souligne dès lors que “la situation aérienne (courant alternatif) est, à côté d’un coût beaucoup moins cher, la seule à répondre aux critères essentiels à savoir de garantir la sécurité d’approvisionnement et de développer un réseau robuste orienté vers l’avenir”."

Mesures d’accompagnement

"Enfin, à ma demande, Elia conclut son courrier en détaillant les mesures d’accompagnement d’un projet tel que celui de la Boucle du Hainaut, s’articulant autour de l’approche suivante: éviter, réduire, compenser." À lire le ministre Borsus, on semble donc déjà là dans une phase où le principe même du projet aurait été validé.