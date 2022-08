D'ancienne poterie à chambres d'hôtes à Rebaix

Avant même de faire l’acquisition de ce lieu atypique, Cristelle et Jean-Christophe avaient déjà des projets de "chambres d’hôtes" en tête. " Nous voulions une grande maison pour pouvoir recevoir notre famille et nos amis, mais aussi pour accueillir des personnes de l’extérieur. En achetant ce bâtiment, on s’est dit que le lieu était parfait pour concrétiser notre projet." Et pourtant, il a fallu plusieurs années – 20 ans! – aux propriétaires pour se lancer dans l’aventure. " Nous avons entrepris les travaux pour pouvoir tout d’abord emménager dans notre maison; deux ans ont été nécessaires pour rénover le rez-de-chaussée et le 1erétage. Nous avons réalisé les travaux petit à petit, en fonction de nos finances." Les époux ont également eu deux filles dans cette maison familiale. " Elles sont grandes aujourd’hui. Juste avant la crise sanitaire, nous nous sommes dit que c’était le bon moment pour réaliser notre rêve."

Le projet a été finalement initié en 2019: trois chambres, ainsi que des salles de bains ont été aménagées au 2eétage de la maison. Cristelle a quant à elle a suivi une formation en "création de site et chambres d’hôtes" en cours du soir. " Nous avons lancé les démarches administratives, ce qui a représenté un important volet de notre projet. Et nous avons reçu toutes les autorisations nécessaires à l’ouverture de notre chambre d’hôtes." Cristelle et son mari ont accueilli leurs premiers clients dans le courant du mois de juillet.

«Tout confort»

Les chambres d’hôtes de la Poterie peuvent accueillir jusqu’à six personnes. Une chambre, disposant de sa propre salle de bains et sanitaires, peut accueillir deux personnes. " Nous avons également une suite, composée de deux chambres doubles, se partageant une salle de bains. Les deux chambres peuvent être louées à une famille ou à un groupe d’amis. Mais nous ne louons jamais les deux chambres à des groupes qui ne se connaissent pas.Dans cette hypothèse, nous ne louons qu’une des deux chambres." Chaque chambre est aménagée avec du mobilier de qualité et décorée avec goût.

Lorsqu’ils logent à la Poterie, les voyageurs ont accès à une petite salle de sport, au jardin (5000 m2qui mène jusqu’à la rivière), à la terrasse, mais aussi au salon et à la salle à manger de l’habitation. Le prix de la location (entre 99 € et 119 €) comprend le petit-déjeuner, préparé avec soin par la propriétaire des lieux. " Nous proposons des produits locaux, faits maison et frais. J’adore cuisiner, donc je réalise mes pains, cakes et pancakes, et ma fille s’occupe des crêpes. Les œufs viennent de nos poules, et les confitures sont faites à partir de nos arbres fruitiers." Les fromages et charcuteries proviennent des producteurs de la région, tout comme les jus de fruits bios. Les propriétaires des lieux mettent aussi à disposition les draps de lits, serviettes de bain et produits de douche. Plusieurs restaurants pourront accueillir les voyageurs, à quelques kilomètres à peine des chambres d’hôtes.

Celles-ci ne sont pour l’instant accessibles que le week-end. Les premiers locataires – des cyclistes de Gand et des Parisiens – ont été séduits par les lieux. " C’est un réel bonheur de pouvoir faire ces rencontres", confie Cristelle. " Nous voyageons beaucoup avec mon mari et nous sommes animés par les rencontres et la découverte des nouvelles cultures. Nous aimerions accueillir des gens qui viennent de loinet partager avec eux. Savoir qu’ils choisissent notre établissement comme une étape de leur voyage serait un réel honneur." La chambre d’hôtes est facile d’accès, à quelques kilomètres de l’autoroute, mais aussi du Ravel. L’établissement a récemment décroché 3 épis; Cristelle et Jean-Christophe espèrent obtenir prochainement le label "Bienvenue Vélo" et "Clef verte"

Infos: Chambres d’hôtes La Poterie sur Facebook ou 0477 90 21 20