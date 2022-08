Un camp d'été qui resserre les liens avec Amosa à Ath

" Nous sommes partis en voiture le 20 juilleten direction de Rochehaut, explique Dylan Stone, d’Amosa, qui a encadré les jeunes durant le camp, accompagné par Bénédicte Gadeyne et Sarah Crowin. Sur place, nous avons fait ce qu’on appelle la balade des échelles: il s’agit d’un terrain accidenté, sur lequel plusieurs échelles sont posées dans la roche. Il faut grimper ces échelles pour gravir les différents paliers.C’était déjà une belle mise en bouche pour nos jeunes, avec des dénivelés assez costauds."

Après une nuit sur place, les jeunes ont pris la direction du lac de Longemer (dans les Vosges), où après quelques randonnées, ils se sont attaqués au sommet du Hohneck, le plus haut des Vosges. " Ce sommet culmine à 1363 m d’altitude, ajoute Bénédicte Gadeyne.Nous sommes partis tôt le matin; l’ascension nous a pris toute la journée. Nous avons respecté le rythme de chacun, personne n’a baissé les bras. C’était un bel effort collectif."

" Au début de l’ascension, les jeunes ne se sont pas rendu compte de l’effort qu’ils allaient devoir fournir, ajoute Dylan Stone.La première partie de la randonnée s’est bien déroulée, puis après le dîner, ça s’est compliqué. Les jeunes se sont découverts dans l’effort; ils se sont soutenus, aidés. Il y avait ceux qui voulaient foncer, et les autres qui avaient plus de mal et qui restaient ensemble." À quelques mètres de l’arrivée, dans la soirée, le groupe s’est extasié devant la beauté du paysage. " Il y avait beaucoup de satisfaction; tous étaient heureux d’avoir pu le faire et d’être témoins de tant de beauté." Les grimpeurs ont dormi à la belle étoile. " C’est la première fois que le groupe s’est endormi si facilement, rigole Bénédicte.Les jeunes gardent en mémoire la voûte étoilée et le spectacle éblouissant que cette expérience leur a permis d’observer."

«Une petite famille»

Le lendemain, après une journée plus "relaxante" au camping de Gérardmer, les jeunes ont pris la direction du Luxembourg pour une dernière randonnée: le trail de Mullerthal, de 13 km. C’était aussi l’heure du bilan, à la veille du retour en Belgique. " Nous avons vécu des moments intenses; certains ont laissé sortir leurs émotions. D’autres n’avaient pas envie de rentrer, ou craignaient leur retour à la réalité. Nous avons beaucoup discuté pour apaiser ces émotions."

Le 27 juillet, tous sont rentrés au plat pays, où les au revoir ont été intenses. " Au départ, on ne se connaît pas, poursuit Dylan.Puis finalement, on devient comme une petite famille. On se dit au revoir, on se prend dans les bras. On s’échange les numéros, aussi, pour ne pas perdre contact. Les barrières tombent; on ne joue plus de rôle." Les jeunes ont créé un groupe sur les réseaux sociaux et se sont promis de repartir en randonnée, ensemble. " Le bilan est évidemment très positif, conclut Bénédicte.Cette expérience a fait grandir les jeunes, et a apporté de l’eau à notre moulin pour continuer notre travail avec eux."