Notre agenda Wapi: Beau Vélo de RAVeL à Popuelles, Pinocchio à Belœil, fête de la Moisson à La Hamaide… et bien d’autres activités ce week-end!

1. Beau Vélo de RAVeL: tous en selle à Celles (Popuelles) ce samedi!

©Nina Lecrit

Après Flobecq et Pecq, le convoi du Beau Vélo de RAVeL fait étape à Popuelles ce samedi 6 août, pour un parcours de 24,8 kilomètres à travers la campagne des villages de Popuelles, de Velaines, de Mourcourt et de Melles.

L’ouverture du site de départ est programmée pour 9h30 avec petit-déjeuner offert aux 1000 premiers inscrits (inscriptions sur place et sur le site de la RTBF). Le peloton démarrera à 13h et devrait arriver au ravitaillement place de Velaines entre 14h et 14h30. Au micro, Philippe De Keukeleire, l’une des mémoires vivante de l’entité, qui aura la lourde tâche de pédaler et de servir de guide touristique à l’animateur Adrien Joveneau et à la présentatrice du JT, Mariam Allard.

Après l’effort, le réconfort! À partir de 16h, le site de départ et d’arrivée sera en effervescence avec le concert d’Antoine Delie (ancien candidat de The Voice), précédé d’un cover band.

À lire: Beau Vélo de RAVeL : tous en selle à Celles (Popuelles) ce samedi !

2. Fête de la Moisson à La Hamaide: un moment de partage

©ÉdA

Après deux années d’absence en raison de la crise sanitaire, la désormais traditionnelle Fête de la Moisson, créée il y a plus de 45 ans, revient ce week-end à La Hamaide.

L’occasion de mettre à l’honneur les travaux des champs à l’ancienne, mais aussi le mode de vie de nos (arrière-)grands-parents, les jeux d’antan, l’artisanat ou encore les producteurs locaux du Pays des Collines. Conviviale et bon enfant, elle est tournée vers les familles et multiplie démonstrations, ateliers, manipulations pour réjouir petits et grands.

Le moment phare de la Fête de la Moisson se déroule le dimanche 7 août de 14h à 18h (PAF: adulte: 4 € – enfant de 6 à 12 ans: 2 €); il sera suivi d’un bal folk animé par les Pestelleux à 20h, ouvert à tous.

À lire: Fête de la Moisson à La Hamaide : un moment de partage – Fête de la Moisson à La Hamaide : la mémoire de toute une région

3. Le spectacle Pinocchio (Luc Petit) au château de Belœil

©ÉdA

Jusqu’au 21 août, le célèbre pantin de bois, Pinocchio, se donne en spectacle dans le parc du château de Belœil. Un parcours déambulatoire fera voyager les spectateurs à travers des univers très variés: la naissance de Pinocchio, l’atelier de Geppetto, l’île aux jouets, le cirque Stromboli ou encore la rencontre avec la baleine.

En tout, une soixantaine d’acteurs, danseurs, acrobates, magiciens, jongleurs, joueurs de feu… réveilleront le pantin Pinocchio. Une union sacrée pour que ce singulier morceau de bois se transforme, par la grâce de la Fée bleue, en ce petit garçon tant désiré par Geppetto.

Trois représentations sont prévues par soirée: 20h, 20h30 et 21h. PAF: 25 €/adulte, 20 €/enfant (4-12 ans) – www.nocturnales.be

À lire: Pinocchio bien préparé à monter sur scène à Belœil – Luc Petit va tirer les ficelles de Pinocchio à Belœil