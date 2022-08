La cité des Géants (Ath) conservera-t-elle son label trois fleurs?

Ce mardi, Cédric Minet, le responsable du service des Espaces verts, ainsi que Ronny Balcaen, l’échevin de l’Environnement, ont emmené le jury à la découverte de la ville, à pied et à vélo. " Nous avons fait une petite sortie, essentiellement au centre-ville, jusqu’au quartier de la Sucrerie et des Haleurs, précise l’échevin.Nous voulions montrer comment, via notre service des Espaces verts, nous contribuons à améliorer le cadre de vies des Athois, que ce soit en ville, dans les faubourgs ou dans les villages. Nous avons mis l’accent sur toutes une série d’innovations qui prennent notamment en compte les enjeux du réchauffement climatique, comme l’éco-pâturage, mais aussi les enjeux de la biodiversité ou la participation citoyenne comme dans nos jardins partagés."

Le jury, qui rendra son verdict au mois de novembre, semble avoir été séduit par les projets présentés. " Même si depuis le départ, Ath est dans le top du classement, l’on voit clairement une évolution d’année en année, indique Célia Larrinaga, membre du jury.La création d’espaces verts, comme sur le parking de la place Ernest Cambier, la désimperméabilisation de certains sols, ou la création de noues: ce sont des choses nouvelles que l’on ne voit pas partout."

" On voit qu’il y a une réflexion globale, une stratégie et une vision du futur, ajoute Maïté Loute, qui visitait la ville pour la 1refois.On voit que la ville est tournée vers le fleurissement et le végétal depuis longtemps: c’est très positif." En effet, le fleurissement durable, mais aussi la biodiversité, la taille des arbres ou encore la notion de gestion différenciée font partie des critères sur lesquels le jury doit se baser pour octroyer ses fleurs.

Un titre remis en jeu?

La Commune remet donc cette année son label trois fleurs en jeu. " C’est risqué de reparticiper au concours, confie Cédric Minet.Soit on se maintient, soit on perd une étoile. C’est le risque. Nous, on fait du mieux que l’on peut, et on essaie de vendre nos projets de la meilleure des manières. Chaque année, on élabore un circuit spécifique, mais on se rend compte qu’à chaque fois, on doit amputer une partie de ce circuit, car on a tellement de choses à dire. C’est parfois frustrant de ne pas pouvoir tout visiter, mais c’est aussi à cela que sert le dossier de candidature: expliquer ce que l’on ne peut pas montrer."

Pour Ronny Balcaen, l’échevin de l’Environnement, le concours permet à la Commune de " se rendre compte du travail accompli et de s’améliorer". " Obtenir les trois fleurs n’est pas le but, précise-t-il.Nos équipes réalisent un travail quotidien et, évidemment, c’est gratifiant pour tout le monde. Mais on ne travaille pas en se disant tous les jours qu’il nous faut les trois fleurs. Ce concours nous permet de nous améliorer. C’est un chouette exercice de se confronter à un jury et de pouvoir faire le point sur nos actions."

Après avoir arpenté la cité des Géants, le jury se rendra prochainement dans la cité de Magritte, qui participe également au concours cette année.