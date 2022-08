Le village d'Isières fête un double anniversaire, ce week-end

Après deux années avec un programme réduit dû à la crise sanitaire, la ducasse d’Isières revient en bonne et due forme ces 5, 6 et 7 août. Et cette édition s’annonce particulière, puisque deux anniversaires seront fêtés: les 35 ans de la ducasse, et les 25 ans des géants "Grand Mitan, Déléguéet Marqueu d’Caches". À cette occasion, le comité organisateur proposera un "grand cortège anniversaire", le dimanche 7 août (dès 15h), lors duquel 25 géants des villages et faubourgs de l’entité athoise accompagneront les géants isiérois. Cinq fanfares suivront les postures en musique. Rappelons que l’an dernier, la ducasse avait été remplacée par "les terrasses de la ducasse", et en 2020, les géants avaient uniquement été exposés pour le public. " Nous sommes évidemment ravis de pouvoir reprendre nos festivités" souligne Thomas Rolland, le secrétaire des Géants d’Isières, l’un des comités organisateurs de l’événement. " Nous sommes impatients de tous nous retrouver, entre porteurs mais aussi avec le public qui nous a manqué durant ces longs mois de pandémie."