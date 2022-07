La Maison de la laïcité du Pays d'Ath craint pour son avenir

Le bâtiment est divisé en plusieurs étages. L’équipe de la Maison de la laïcité occupe les bureaux du dernierétage; les autres sont dédiés à l’organisation d’événements ou d’activités. " C’est le deal que nous avons avec la Commune, qui ne voulait plus voir d’expositions organisées au sein de l’Hôtel de ville", précise Stéphane Capelle, le coprésident de la Maison de la laïcité. " Nous bénéficions du bâtiment, mais en contrepartie, on se charge des différentes demandes d’expositions, cela en établissant nos propres conditions." Pour ce faire, la Maison de la laïcité s’est basée sur les tarifs et conditions de la Maison culturelle et de la Maison des Géants. " Nos tarifs sont donc les mêmes que ces deux structures", précise le coprésident. Mais depuis la crise sanitaire, les demandes de location n’affluent pas. " Il y a bien quelques petites choses qui sont organisées dans notre structure, mais rien de bien rémunérateur.Cela devient assez compliqué financièrement pour nous; aujourd’hui, nos 2.5 équivalents temps plein sont menacés."

Une lettre sans réponse

Stéphane Capelle a récemment interpellé la ministre de l’Emploi Christie Morreale dans une lettre adressée à son cabinet. Dans celle-ci, il lui fait part des difficultés financières de sa structure, dues notamment à la récente "réforme des APE".

" Notre modeste association, qui utilise les services de 2.5 équivalents temps plein, vient d’être gravement touchée par la réforme des APE", peut-on lire dans la missive " En effet, outre l’augmentation de l’ONSS patronale, qui passe de 0.3 à 30% du salaire brut, la subvention du Forem qui était pourtant censée combler le déficit, n’a pas tenu compte ni de l’indexation, ni des sauts de salaires. Résultat: nous devons trouver, annuellement, la somme de 40000 € pour maintenir le niveau de l’emploi… Impossible pour nous."

" Sans solution structurelle, nous allons donc être obligés, la mort dans l’âme, de renvoyer nos trois collaborateurs sur le banc des demandeurs d’emploi. Des collaborateurs qui n’ont jamais failli à leurs missions: la défense de la citoyenneté, la mise en évidence des valeurs de solidarité et de respect, la promotion de la laïcité dans ce qu’elle a de plus inclusif, la lutte contre le racisme et l’extrémisme…" Envoyée le 6 juillet, la lettre est restée pour l’instant sans réponse.

Les présidents de la structure, Laurence Blanchart et Stéphane Capelle, sont " au bord du gouffre"; ils espèrent que la location des salles leur permettra de combler le déficit. (voir ci-dessous).

Depuis son emménagement au cœur de l’ancien refuge de l’abbaye de Ghislenghien, la Maison de la laïcité met ses salles en location, au même prix que les autres structures athoises. Mais les demandes sont rares, sans doute à cause de la crise du Covid-19. " Avec le Covid, tout était un peu à plat", confie Stéphane Capelle, le coprésident. " Mais aujourd’hui, les activités commencent à reprendre autour de nous. Nous voulons rappeler que notre établissement peut être mis à disposition des associations, mais aussi des privés, pour l’organisation deréunions, conférences, formations, drinks, expositions, voire même petite réceptions."

" Nos salles sont équipées en wifi, grand écran, cimaises, chaises, tables, vaisselle, coin cuisine et toilettes…" Elles sont en outre accessibles aux PMR via un ascenseur.

Un tarif préférentiel est d’application pour les Athois et il est possible de louer les salles à la soirée, journée ou semaine. " Tout est modulable en fonction des demandes."

Informations sur les conditions et toute réservation: 068.456492 – laiciteath@skynet.be