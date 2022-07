Il y a 50 ans: si loin ou si proche? (4)

"La Ville bientôt propriétaire de son esplanade, de son parc et de ses boulevards.

Une procédure serait actuellement en cours au terme de laquelle la ville d’Ath deviendra propriétaire de son esplanade, de son parc et de ses boulevards de ronde.

Ceux-ci sont en effet construits ou aménagés sur des territoires qui sont toujours du domaine militaire (époque de Vauban!)

Le ministre de la Défense nationale envisagerait leur cession à la ville d’Ath"

La crise des vocations se profile

Cet été de 1972, alors que dix prêtres fêtent les cinquante ans de leur ordination à Tournai (en 1922, donc), on ne compte que trois jeunes ordonnés, dont le Mouscronnois Michel Vinckier (75 ans en 2022), un des actuels vicaires épiscopaux.

Pas encore de parking pour motor-homes…

Aux quatre coins de la plaine des Manœuvres, et peut-être bien ailleurs aussi, des poteaux sont plantés. Pas pour indiquer l’espace réservé aux motor-homes. Non, il est écrit "interdit aux nomades"… En arrière-plan de la photo on reconnaît une silhouette qui va devenir familière. La construction de la maison de la culture est en cours. Et elle va le rester longtemps… comme sa restauration actuelle!

Le tabac t’abat pas encore

En 1972, on cultive toujours le tabac à Wodecq et Flobecq. Et l’on fait même encore des expériences pour en améliorer le rendement et la qualité. Six variétés et douze sous-variétés sont testées sous la houlette du centre pilote de plantes médicinales de Lessines.

Thierry Hallard à Ath

Le 6 août, quelques semaines après être passé par Tournai, et pour la dernière fois au pays avant une tournée de six mois en Amérique du Sud, le cascadeur-vedette Thierry Hallard assure le show à Ath. Et quel show ! Après sa carrière, il sera "taxi" à Bruxelles. Lui qui avait défié tant de fois la mort, meurt en 2006, au volant, d’un infarctus. Il avait juste eu le temps de se garer.

Stéphane Steeman à Anvaing

Au faîte de sa gloire, l’humoriste Stéphane Steeman, qui se révélera par la suite un des plus fins connaisseurs du monde de Tintin se produit sous chapiteau à Anvaing. Rires assurés

Adamo à Ath

Ce n’est évidemment pas la première fois que le chanteur, devenu une authentique star mais toujours aussi aimable se produit dans la région. Cette fois, il est à Ath dans le cadre des animations de la foire commerciale. Le journal en profite pour rappeler qu’au tout début de sa carrière, à 17 ans à peine, Adamo anima un réveillon au Central, sur la Grand-Place… Sauf que quelques jours plus tard (en ce mois d’août 1972), on explique que si le contrat avait bien été signé, il fut annulé en raison des grandes grèves de l’hiver 60-61.

Note: cette rubrique se concentre sur l’été 1972, mais en matière de vedettes, signalons quand même qu’en mai Claude François avait attiré 8500 personnes sous le chapiteau de Don Bosco Tournai.

(à suivre)