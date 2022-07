Initialement connu sous la forme d’une triennale, l’événement change de formule pour cette 5eédition. Depuis le 1errendez-vous, le concept et la philosophie d’Art & Végétal ont évolué. Les œuvres doivent désormais être pensées pour durer dans le temps. " Depuis cette année, nous demandons aux artistes de proposer des œuvres pérennes ", précise Éloïse Blyau, en charge du projet au sein de la MCA. " Auparavant, la plupart des œuvres étaient enlevées en fin de saison; à l’exception de celles qui s’étaient vraiment bien intégrées dans le paysage. Désormais, elles sont destinées à rester sur place. L’idée est que le temps et les saisons viennent les travailler, et qu’elles évoluent au fil du temps. "

Si les œuvres doivent désormais être pensées de manière durable, elles doivent aussi s’intégrer dans l’espace public. " Le projet ne doit pas s’imposer dans l’espace public; cela ne doit pas être intrusif. La dimension participative est importante. Certaines œuvres sont amenées à évoluer grâce aux habitants du quartier, à prendre vie grâce à eux. "

Quatre nouveaux projets ont fait leur apparition: l’immanquable "Fémur" de Mario Ferreti à l’Esplanade (voir notre édition du 16 mai dernier), "Rencontres" de Juliette Gabric à la Cour Saint-Jean (derrière le marché aux Toiles), "Habiter le mur" de Ghita Rémy à la ruelle Rigault et "À tout vent" de Caroline Léger au square Saint-Julien. Celles-ci côtoient les dix œuvres anciennes, qui ont parfaitement intégré le paysage athois.

1. Fémur Mario Ferretti explore le bois pour en exprimer son histoire. Il opère de manière quasi chirurgicale; le bois est éventré, suturé, soigné. En explorant les entrailles de l’arbre, le plasticien expose les liens profonds qui nous unissent avec le sujet du vivant. Ici, le fémur d’un géant repose en silence dans la cité de Goliath.

2. Rencontres Le point de départ de cette installation est le corail tabulé, dont la forme rappelle l’ingénieuse architecture des ruches.Juliette Gabric, étudiante à l’ARBA, conjugue l’acier à la pierre bleue pour construire une sculpture organique alvéolaire qui devient réceptacle pour une multitude de plantes mellifères, un lieu de vie pour les abeilles.

3. Habiter le mur Ces sculptures de terre cuite s’inspirent des champignons amadouviers, redoutables parasites qui se fixent sur des arbres faibles ou blessés. Au cours du temps, un écosystème autonome et évolutif se développera, les sculptures fongiques de Ghita Rémy, également étudiante à l’ARBA, se rempliront naturellement de vie.

4. À tout vent Connectée aux éléments, Caroline Léger s’intéresse ici au vent, celui qui provoque le déplacement, celui qui égraine, qui donne vie.Elle invoque le mouvement pour donner vie à ses moulins végétaux formés d’acier. La biennale Art & Végétal se poursuit jusqu’au 18 septembre; mais les œuvres pérennes pourront être visitées toute l’année.