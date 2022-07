Le site, en pleine campagne, le long du chemin de l’Ermitage, entre le Bois du Renard et Ponchau, est remarquable.

D’emblée, le Doggy’Wood Palace a du succès et les réservations sont abondantes. L’année 2019 démarre sous les meilleurs auspices, mais le Covid change la donne. "Il était clair, quand la pandémie a éclaté, que je devais trouver une solution alternative pour survivre. J’avais chez moi des chiens de race Corgi et des chats British et Scottish. Je me suis dit que l’élevage était peut-être une opportunité à saisir en attendant des temps meilleurs. Nous sommes descendus dans le sud de la France pour dénicher deux femelles. Et les naissances ont commencé…"

Un petit plus qui plaît

Dès que la situation sanitaire s’est stabilisée, le Palace s’est réorganisé autour de ses deux pôles d’activités, la pension et l’élevage. "Avec Stéphane, mon mari, nous avons aménagé les grands emplacements pour les chiens et chats en résidence chez nous. Dans le plus grand respect des contraintes liées au bien-être animal et en créant un bel environnement pour que leur séjour soit agréable. Les pièces sont vastes et lumineuses, carrelées de marbre et meublées de lits, divans et fauteuils. Nous offrons aussi la possibilité de promenades dans la campagne environnante." L’endroit plaît et les clients viennent parfois de bien loin, de Knokke, de Bruxelles et de France. Et, bien sûr, d’Ath et de la région. Récemment, Brigitte Foucart a confié Nikita, un cavalier King Charles, à Doggy’Wood Palace. " Nous quittions Ath pour une semaine. Pendant notre séjour à l’étranger, nous avons eu des nouvelles de notre chien grâce à une page Facebook. Laurence y poste des vidéos des animaux qu’on lui confie. C’est un petit plus sympathique et c’est surtout rassurant d’apprendre que tout va bien."

Deux Bretonnes en stage

Le pôle élevage prospère également. "En ce moment, nous sommes en train de préparer une petite terrasse et un jardin devant le bâtiment de nos corgis. Mais nos chiens sont la plupart du temps “en famille”, à la maison ou en promenade à la mer et dans les bois. Nos trois enfants, Mathys, Emmy et Mylan, nous aident d’ailleurs beaucoup à ce niveau. Le jeu, c’est très important pour la sociabilisation des chiots."

La réputation du site est même parvenue aux oreilles des responsables d’une école en Bretagne! C’est ainsi qu’Élise et Amélie sont venues du Morbihan pour s’imprégner de la méthode mise en place par Laurence. "Nous sommes étudiantes en bac pro à la Maison familiale rurale de Guilliers. Notre stage ici complète à merveille le programme de notre option Conduite et gestion d’une entreprise du secteur canin et félin." Dorénavant, on parlera du Doggy’Wood Palace en Pays Vert jusqu’au fin fond de la France.