Un festival de musique pour "mettre en valeur la chapelle du Bois-Hellin" à Mainvault

" Le monument doit être restauré, car il connaît quelques problèmes de stabilité ", indique Pascaline Flamme, la présidente du comité. " Nous espérions pouvoir mener les opérations pour 2023, mais la pandémie s’est invitée. Nous maintenons évidemment notre objectif, mais cela représente un travail de longue haleine que nous espérons concrétiser le plus tôt possible. "

Pour mener à bien leur projet, le comité organise depuis deux ans des activités en lien avec la chapelle. " Nous sommes parvenus à organiser des activités durant la pandémie ", précise la présidente." Rallye pédestre, apéro-concert ou spectacles… Nous voulons que la population parle de cet édifice, mais nous voulons aussi lui donner une autre fonction que celle du culte. " Le groupe, composé de six personnes, cherche aussi des subsides en vue des restaurations futures. " Notre projet reçoit le soutien de l’ASBL Qualité-village-Wallonie, dont la mission est de promouvoir le patrimoine et la qualité de vie dans les villages. " Un numéro de compte a été ouvert pour ceux qui souhaiteraient faire un don.

«Musiques au Bois-Hellin»

Ce samedi 23 juillet, le comité du centenaire de la chapelle du Bois – Hellin organise un festival de musique sur le terrain qui jouxte l’édifice, dès 14h.

Plusieurs groupes se succéderont; " il y en aura pour tous les goûts et tous les âges ". L’événement commencera par le concert jeune public "Dérange ta chambre" de Guillaume Ledent. À 15h30, les chorales "Les Meslinottes" et la "Buissonnière" monteront sur scène. Elles laisseront la place à la fanfare de Mainvault à 17h30, puis à Auguste Lécrivain et sa guitare à 19h. Le groupe pop-rock français Lo2La clôturera l’événement. Bar et petite restauration sont prévus toute la journée, mais aussi plusieurs jeux d’estaminet (tarif en conscience).

Dimanche, le 24 juillet à partir de 8h, une marche Adeps est organisée par le comité des Amis du Bois-Hellin, à l’origine de la fancy-fair du Bois-Hellin, qui n’est pas organisée cette année. Une messe chantée animée par la chorale des deux chapelles (du Bois Hellin et de la Cavée ) est prévue à 11h.