Le travail de la pierre d'hier à aujourd'hui, au musée de la Pierre de Maffle

«Le travail modifié et facilité»

Depuis la révolution industrielle (19esiècle), les carrières ont beaucoup évolué. La machine à vapeur (introduite à partir de 1800) a permis d’épuiser plus facilement les eaux qui envahissent les sièges d’extraction. Elle actionne à partir de 1820 les scieries à lames et les treuils pour le déplacement des blocs de pierre.

Jusqu’à la fin du 19e siècle, les matériaux extraits étaient remontés le long d’un plan incliné. L’introduction des ponts roulants a facilité cette remontée et transformé les carrières.

Les techniques manuelles seront remplacées par des machines dès le 19e siècle.

L’électricité va devenir la principale source d’énergie à partir de 1890. Le 20e siècle verra le tailleur de pierre muni d’outils nouveaux plus efficaces comme le maillet en nylon, les fers "atomiques" en carbure de tungstène et les marteaux mécaniques. L’introduction du diamant améliore encore le travail des scieries et des débiteuses à disque.

Toutes ces évolutions accompagnent l’évolution sociale marquée par la naissance du syndicalisme, la réduction de la durée du travail, la suppression du travail aux pièces et l’amélioration générale des conditions de vie des ouvriers carriers.

Depuis 2000, l’informatique est par ailleurs de plus en plus présente pour le dessin et l’organisation du travail notamment.

