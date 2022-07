Caracolline à Mainvault: la passion des gros gris

Avant de se lancer officiellement dans son activité "Caracolline", le Mainvaultois s’est formé dans un lycée agricole en France. " J’ai ensuite suivi un héliciculteur de Gembloux qui m’a pris sous son aile et m’a donné les clés de cette activité. " Yves a commencé par l’installation d’un parc dans son jardin et 20000 escargots. " Aujourd’hui, je dispose de deux parcs et d’une nursery, soit en tout 1000 m² dédiés aux escargots. J’élève aujourd’hui 200000 gros gris. " La demande est présente; Yves Boisdenghien qui exploite cette activité à titre complémentaire aimerait pouvoir en vivre d’ici quelques années.

«Un gros investissement en temps»

Si le travail est saisonnier, il demande aussi une certaine rigueur et beaucoup d’investissement en temps. " Dès le mois de février, je commence la préparation des parcs; cela demande déjà du temps. Puis, au printemps, il faut penser à semer des végétaux riches en protéines telles que le colza, la moutarde ou le trèfle. En période d’élevage, il faut arroser les parcs pour créer un milieu favorable pour que les escargots soient actifs la nuit: il ne doit pas faire trop chaud ni venteux, et il doit surtout toujours faire humide. Et puis, il faut entretenir les parcs car la végétation pousse très vite, dès qu’on l’arrose. "

Les escargots atteignent leur taille adulte en cinq ou six mois. " Dès la leur taille adulte atteinte, nous les ramassons, puis les cuisinons de plusieurs façons: au court-bouillon ou en produits finis. " Les préparations d’Yves Boisdenghien sont disponibles à différents endroits: À la ferme de Foucaumont (Villers-Saint-Amand), au magasin À la ferme à Frasnes, ou encore au Noir Bonnet à Sirault.

Infos: Caracolline; place de Mainvault; 0487 49 96 76