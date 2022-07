La première phase concerne le tronçon situé entre Irchonwelz (chaussée de Valenciennes) et Ormeignies (rue de l’Épinette). La Ville d’Ath a répondu à un appel à projets en 2019 dans le cadre d’un plan wallon appelé "Vision Fast 2030"; une subvention de 180000 € a été promise, alors que l’investissement total approche les 500000 €. Le permis de bâtir a récemment été accordé.

Première phase sujette à critique

Cette première phase a suscité pas mal de critiques, y compris parfois au sein de la majorité tripartite PS-MR-Écolo, et cela pour plusieurs raisons: le coût élevé du projet; sa pertinence relative en regard d’un dossier comme celui de la L287 vers le zoning de Ghislenghien ou encore de la nécessaire continuité de ce RAVeL au-delà d’Ormeignies; un manque d’entretien et d’attention pour la place des cyclistes dans le trafic, ailleurs dans l’entité.

Il faut dire que ce dernier constat ne caractérise pas la seule cité athoise. Et les pouvoirs locaux ne sont pas vraiment aidés par les décideurs régionaux.

Des représentants de la Liste Athoise (LA) ont répété leur frilosité, à tout le moins, envers le projet d’aménagement de la L81. "On peut toujours revoir une décision qui a été prise" avance Marc Duvivier qui suggère même de revoir la manière d’utiliser les subsides promis (!). "On ne peut quand même pas détourner des subventions" corrige le bourgmestre Bruno Lefebvre (PS).

"Vous dites “détourner”, je dis plutôt “convaincre ” (NDLR: d’utiliser à d’autres fins) " se défend Marc Duvivier.

Pascale Nouls (LA) va dans le même sens, en insistant sur l’importance du coût et en notant que le dossier de la L287 lui paraît prioritaire. "Et puis, qu’en sera-t-il au niveau de l’entretien de la nouvelle voie douce?" interroge-t-elle.

Pascale Nouls insiste aussi sur la nécessité de prévoir également des aménagements pour les cyclistes ailleurs en ville.

«Coûteux mais nécessaire»

"Ce sont des investissements qui peuvent sembler coûteux, mais ils vont permettre de rallier la ville à vélo" indique Ronny Balcaen, échevin en charge de la mobilité douce (Écolo). "Nous avons déposé un projet afin de valoriser la ligne 287, mais vu le montant, il faudra choisir un financement différent."

M. Balcaen avait déjà noté antérieurement que la Ville ne disposait d’aucuns droits sur l’assiette de la L287 (condition nécessaire) lorsqu’il a fallu répondre à des appels à projets. "Et cela prend du temps de négocier avec la SNCB" répète-t-il. "Pour la L81, il y avait un engagement antérieur."

Le conseil communal d’Ath du 4 mai 2015 a en effet approuvé la reprise par la Ville de la L81 (convention de mise à disposition du terrain par la Région). "En contrepartie, la Ville s’engageait à y aménager un pré-RAVeL" avait déjà expliqué Ronny Balcaen, voilà quelques mois.

Tronçon intéressant

Toujours est-il que le conseil communal a approuvé la deuxième phase pour l’aménagement de la L81. Ce projet est estimé à environ 425000€. Cette phase, entre la chaussée de Valenciennes et le faubourg de Mons (rue de la Contrescarpe) semble davantage pertinente que la première pour laquelle les cyclistes peuvent aisément trouver des alternatives (notamment via le chemin de l’Agriculture).

L’aménagement de ce tronçon est plus intéressant, dans la mesure où il permet aux cyclistes d’Ormeignies (?), mais surtout d’Irchonwelz et des deux Villers d’entrer en ville de façon plus sécurisée que via la chaussée de Valenciennes.

Un tracé à préciser

Cette phase (1 km) est cependant aussi un peu plus "compliquée" à concrétiser, surtout entre la rue du Castel (où il faudra poser une passerelle) et la ruelle Gros Pierre. Non seulement à cause de l’important défrichage qu’il faudra réaliser, mais aussi parce qu’il faut encore préciser le tracé.

Certes, on peut suivre strictement celui de l’ancienne voie ferrée, mais il s’approche fortement de l’actuelle L94, ce qui supposerait la pose de clôtures.

Une alternative existe: celle de suivre davantage le cours de la Dendre occidentale (tout en la redécouvrant!) jusqu’à la ruelle Gros Pierre, en bordure du site de l’Institut Renée Joffroy; il s’agirait alors de régler le passage sur des parcelles de terrains appartenant à la Fédération Wallonie-Bruxelles.

Depuis la ruelle Gros Pierre (vers Ath), le tracé passe à proximité de l’étang sis à cet endroit, passe sous le viaduc du boulevard de Mons, longe celui-ci pour rejoindre le carrefour du côté "ville" (rue de la Contrescarpe). La gare est proche, avec ses futurs abris pour vélos.