La rentrée scolaire postposée à Ath à cause de la Ducasse

La réforme des rythmes scolaires (et du calendrier donc) a une conséquence sensible pour les plus jeunes à Ath: la rentrée est fixée cette année au lundi 29 août, au lendemain de la Ducasse. La rentrée au 1er septembre, c’est fini. Il faudra attendre qu’il y ait cinq dimanches durant le mois d’août pour éviter ce "conflit" avec la fête athoise.