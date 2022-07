Vingt-cinq projets ont été déposés et, au début du mois de juin, un groupe rassemblé par la Maison des géants a retenu trois propositions, lesquelles ont été soumises au "vote populaire".

Le verdict a été sans appel: un projet a rassemblé plus de 56% des suffrages alors que les deux autres propositions (celles d’Aymerick Rasse et Maurine Duray) recueillaient respectivement 24,8% et 18,8% des votes.

L’affiche retenue (sans surprise, même si le vote du "jury" semble avoir été différent!) est l’œuvre d’un Tournaisien originaire de Tourpes, Fred Dedeycker.

Comme dans d’autres circonstances, le résultat de ce "concours" amical montre autant la pertinence que l’importance d’un regard "extérieur", enrichi d’une maîtrise technique précise. Le public y a intuitivement adhéré, sans connaître (évidemment) les auteurs des différentes propositions.

"Durant mon enfance, j’ai eu l’occasion d’assister à la Ducasse d’Ath et son cortège" explique Fred Dedeycker. "J’en garde un souvenir mémorable, impressionné, du haut de mes trois pommes, par ces géants qui semblaient presque avoir la tête dans les nuages. En créant ce visuel, l’idée était de créer une ambiance colorée et lumineuse afin de mettre en valeur, simultanément, deux moments clés du défilé. La technique de l’aquarelle me semblait idéale, originale pour donner cette touche volontairement légère et épurée."

Le projet du Tournaisien sera décliné sur différents supports pour la promotion de la Ducasse 2022.