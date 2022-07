Elle annonce la sortie de deux nouvelles figurines à l’effigie des géants Samson et Victoire dans le courant du mois de juillet (1000 exemplaires pour chacune). Celles-ci seront vendues à l’Office de Tourisme d’Ath au prix de 26€ l’unité et viendront compléter l’offre existante. L’an dernier déjà, des figurines de Goliath et de Madame avaient été réalisées.

Ces articles, fabriqués en caoutchouc par une société catalane, ont une hauteur de + – 25 cm. De quoi ravir les passionnés du folklore athois.

Info: l’Office de Tourisme d’Ath (temporairement installé rue de Nazareth n°2 sur le site de l’Espace gallo-romain): 068/68 13 00. Pas de réservation possible.