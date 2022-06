Le Blanc Moulin d'Ostiches se réveille ce dimanche

Après deux années d’inactivité, l’édifice a dû subir un sérieux lifting. Le personnel de la Ville d’Ath vient de s’en charger. Et, dans le même temps, Éric Van Leene a remis en état la tête du moulin pour qu’il puisse, à nouveau, se positionner face au vent. Dimanche, les ailes vont tourner et des visites seront organisées. Tout à côté, on cuira le traditionnel pain du Blanc Moulin. Le char mobile prendra alors la route pour le proposer un peu partout dans le village.

Des saveurs d’ici et d’ailleurs

Face au Moulin et sous le chapiteau on dégustera dès midi une brochette mixte accompagnée de sa farandole de légumes et de pommes de terre en chemise pour 17€ ou un américain à 13€. Le barbecue restera allumé toute la journée. C’est là aussi que Domenico Giangiordani chantera à partir de 14h.

En descendant de la butte par la route de Flobecq on découvre, dès le matin, les artisans. Parmi eux, Zouzou Arije et ses spécialités marocaines. Mister Merchez, ses tartes à maton et son nougat. Au Plaisir du Palais avec des glaces artisanales et des gaufres. D’autres glaces encore, mais d’Houtaing. De la tapenade et des olives. Un food truck chinois. Puis aussi Philomanie et ses attrape-rêves. Personnalis’ATH’ion propose des vêtements aux couleurs et motifs de la Ducasse d’Ath… Tout en bas, sur la place et tout autour, la brocante s’installe dès 8h.

En prolongeant, par le chemin de Sartiau, on rejoint la Forge, qui s’associe depuis toujours à la fête. Couteliers et spécialistes du cuir seront en activité. Les différents espaces muséaux du site seront également accessibles aux amateurs de matériel et d’outils anciens. Il va sans dire que l’on pourra de-ci de-là déguster l’une ou l’autre boisson bien de chez nous. Et, pourquoi pas, apprécier un bon verre de vin, en terrasse, chez Giuseppe.

Infos brocante et repas: 0497 31 64 63. Info artisanat: 0479 95 79 43