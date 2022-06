Situé à Lanquesaint jusqu’à présent, ce patro est contraint de se séparer de son local qu’il occupe dans ce village depuis pas mal d’années. En cause: la dégradation du bâtiment suite à la contamination de celui-ci par la mérule. "Ce champignon est apparu dans une partie du bâtiment il y a plus ou moins un an et demi", commente Florian Hoyas, président du patro du Borelais . "De ce fait, nous ne pouvions plus y faire patro car cela devenait dangereux à partir du moment où cette molécule peut s’accrocher sur les chaussures des enfants et se propager dans les habitations", explique-t-il. Si, à la base, il s’agissait d’une problématique temporaire, la situation s’est vite aggravée. "Au final, faire des travaux devenait beaucoup trop cher pour la paroisse d’Ath qui est propriétaire du bâtiment et qui a décidé de le vendre par manque de moyens. Suite à cela, nous avons dû vider les lieux pour de bon", commente le président.

Stocker le matériel

Dans l’immédiat, le patro du Borelais est à la recherche d’un local, d’un garage ou d’une grange pour stocker son matériel. "Dans un premier temps, la priorité est de stocker au minimum notre matériel. Nous devons entreposer notamment des jeux intérieurs et extérieurs pour enfants, des jeux d’animation et des ustensiles de cuisine", détaille Florian Hoyas. "Nous avons besoin de l’équivalent de plus ou moins deux garages en termes de place."

L’un des critères de sélection est la localisation. "L’idéal est de rester dans un des cinq villages que notre patro couvre. Nous acceptons également si c’est sur Ath, mais dans la logique, nous aimerions rester dans ces villages en question."

Dans un second temps, les responsables du patro sont à la recherche d’un bâtiment pour s’y installer sur le long terme. "Pour la suite, nous sommes aussi à la recherche d’un bâtiment plus grand, afin de pouvoir y organiser nos activités qui reprendront au mois de septembre, et quand la météo ne nous permettra pas de les faire dehors. L’idéal est d’avoir un lieu avec une cour ou proche d’une prairie ou d’une plaine de jeux, afin de pouvoir y réaliser des activités avec les enfants", continue-t-il. "Évidemment, le facteur prix n’est pas à négliger non plus. Nous ne pouvons pas nous permettre de nous retrouver avec des prix exorbitants. Nous recherchons quelque chose qui reste à portée d’un petit patro", souligne le président du mouvement de jeunesse qui comprend entre trente et quarante enfants.

Contact: Florian Hoyas, 0497/43.29.98; florian.hoyas@outlook.fr