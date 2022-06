Ce qu’il faut retenir du conseil communal d’Ath : sérénité, plan de gestion, Ducasse, mobilité douce

1. Hommage

En toute fin de réunion, les mandataires ont rendu hommage à Christiane Bourlart qui a été concierge de l’hôtel de ville durant plusieurs années. C’était une figure souriante connue de la Grand-Place, soucieuse de peaufiner le cadre des différentes organisations en l’hôtel de ville. Christiane est décédée ce récent mardi après un long combat face à la maladie. Sa fille Patricia est aujourd’hui responsable de l’hôtel de ville.

2. Ducasse.

Le conseil communal a approuvé le règlement spécifique à la Ducasse d’août. "On peut se réjouir que l’usage de gobelets réutilisables soit inséré dans ce règlement ainsi que le rappel de l’interdiction pure et simple de récipients pour boissons en polystyrène expansé (ustensiles en en matière plastique à usage unique)" souligne Christophe Degand (MR), échevin en charge de l’hygiène publique. "Cela clarifie les choses et répond aux exigences de l’AGW du 18 juillet 2019 portant interdiction de l’usage de certains ustensiles en plastique à usage unique dans les établissements ouverts au public. Notre Commune s’inscrit dans la stratégie "vers un territoire zéro déchet" de notre intercommunale Ipalle. Mieux vaut réutiliser que "recycler". Les années précédentes, chacun a pu voir les amoncellements de détritus les fins de soirées."

Esther Igabire (Écolo) s’en réjouit.

«500 policiers sont prévus pour la Ducasse» dit le bourgmestre. ©L’Avenir – F.H.

Pierre Cappelle (Liste Athoise) relaie un sentiment qui serait un peu dubitatif au sein du secteur horeca. Samuel Pierquin (Liste Athoise) ouvre une question (qui reste sans réponse): qu’en est-il des visiteurs présents avec des "petites" bouteilles d’eau ou de cola par exemple?

Bruno Montanari (Liste Athoise) est davantage soucieux de la sécurité, en lien avec de récurrents incidents qui surviennent le week-end. Le chef de la zone de police, le commissaire divisionnaire Frédéric Pettiaux, insiste sur le fait qu’il ne faut pas confondre les deux éléments. "Pour la Ducasse, 500 hommes sont prévus" note le bourgmestre.

3. Plan de gestion

Le directeur financier, Florent Botte, a présenté de façon détaillée l’évolution financière de la Ville et le processus qui a mené à l’élaboration d’un plan de gestion actualisé: les fruits du plan de gestion 2019, mais aussi les "imprévus" de la mandature (hausse de la cotisation de responsabilisation, crise Covid et contexte mondial instable avec une répercussion sur les prix, notamment). Sans actualisation, le déficit global de la Ville s’annonçait pour 2023, avec un déficit global de 24 millions € à l’horizon 2027 et un déficit structurel de 6 millions €/an.

Le collège communal a choisi de consacrer une part importante des aides régionales du plan Oxygène (des prêts normalement prévus pour permettre aux Communes de financer des dépenses… ordinaires) pour rembourser anticipativement une partie de la dette. Cette décision est suivie de différentes mesures visant à maximaliser des recettes (recouvrement fiscal, via la Région) et réduire des dépenses (comme pour la zone de police dont le coût est assez élevé par rapport aux zones voisines et/ou comparables).

La Ville veut aussi trouver une solution pérenne pour un outil communal comme l’abattoir (charge de 400.000 €/an) pour la communauté locale!) en l’adaptant certes, mais en cherchant des partenariats pour que les charges ne reposent plus sur les seules épaules de la Ville.

«Nous sommes sortis de la logique de reporter les efforts» dit l’échevin Christophe Degand. ©L’Avenir – F.H.

Afin de réduire la cotisation de responsabilisation, le collège lance un plan de nomination dont la première phase a d’ailleurs été validée mercredi soir. Et se prépare à mettre en œuvre le "deuxième pilier" (de financement des pensions) si les grandes villes wallonnes se lancent dans cette direction, afin que la Ville ne soit plus trop pénalisée (ce qui est le cas pour les communes n’activant pas ce levier).

Pour le reste, la Ville reste prudente dans ses investissements, avec une balise fixée à 70 €/an/habitant.

Au bout de ces différents efforts, le collège escompte bien sortir du déficit structurel en 2027 et ne pas présenter de déficit global.

"Nous sommes heureusement sortis de la logique de reporter les efforts et d’augmenter les impôts après les élections" souligne l’échevin des Finances, Christophe Degand.

4. Pôle technique

Le conseil communal a approuvé une adaptation du projet de "pôle technique" (chaussée de Bruxelles, près du cimetière) afin d’essayer de décrocher un maximum de subsides (programme d’investissement communal, PIC; plan européen de relance et de résilience, PRR). Marc Duvivier (Liste Athoise) en profite pour rappeler sa tiédeur par rapport au projet, en regard de son coût et de sa localisation. Il l’aurait davantage vu du côté de Bilhée. "Mais justement, ce site nous a été déconseillé" note Bruno Lefebvre (en raison surtout de la potentielle pollution du sol).

5. Mobilité douce

Pascale Nouls (Liste Athoise) se réjouit des infrastructures pour «garer» les vélos. Moins du projet de la L81. ©L’Avenir -–F.H.

Le conseil communal a approuvé deux projets en lien avec la mobilité douce. D’abord la phase 2 de l’aménagement de la ligne 81 vers Ormeignies (entre Irchonwelz et le centre); c’est certainement la phase la plus intéressante de ce projet décrié (vu son coût, entre autres éléments), notamment par la Liste Athoise, alors que les cyclistes peinent à cheminer ici et là à Ath. Ensuite pour placer des abris et des boxes pour vélos près des gares singulièrement (Rebaix, Maffle, Ath). Là, tout le monde se réjouit du fait que les cyclistes puissent à terme déposer leurs vélos en toute sécurité.