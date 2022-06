Magali Dereppe sera la directrice de la Maison Culturelle d'Ath

Cette diplômée de l’ISFSC a notamment effectué des stages à la MCA durant les années ‘90, dans le secteur de l’éducation permanente en particulier. Et c’est très logiquement qu’elle entame son parcours professionnel dans l’institution athoise, à mi-temps d’abord (en le combinant à un travail au sein de la Confédération Parascolaire à Bruxelles). En décembre 1999, elle rejoint la MCA à temps plein. Elle ne va plus vraiment quitter le centre culturel athois, si ce n’est pour donner des cours de pratique professionnelle à l’ISFSC…ou pour suivre des formations complémentaires comme celle (2011-2012) ouvrant la porte à des responsabilités dans une institution culturelle.

Elle a fait le tour

"Au sein de la MCA, ma fonction a pas mal évolué" indique Magali Dereppe. "J’ai notamment participé au lancement du développement régional de l’institution dans les communes de Flobecq, Chièvres et Brugelette."

"J’ai été coordinatrice du secteur de l’animation et plus tard de l‘action scolaire; j’ai aussi porté l’événement des Sortilèges dans sa dimension de festival."

Magali Dereppe vit pleinement l’éclosion de la MCA, avec aussi l’ouverture de la salle du Palace en 2000.

"Depuis un an, nous nous préparons, au sein de l’équipe, au départ programmé d’Engelbert" note Magali. "Il va faire valoir ses droits à la retraite le 30 septembre, mais il gardera quelques missions dans un souci de transition. Dans sa gestion, la MCA va aussi aller vers davantage de coconstruction et de co-responsabilité."

«J’en avais envie…»

"J’ai mis du temps pour savoir si j’allais être candidate" précise la future directrice. "Ce n’est pas un travail facile, avec pas mal de contraintes. Mais je suis arrivée à la conclusion que j’en avais envie. Je pense que c’est le bon moment, à la fois sur le plan professionnel par rapport à mon expérience, et sur le plan familial aussi; mes enfants sont âgés 16 et 18 ans. Mais cette candidature a évidemment aussi fait l’objet d’une discussion en famille car ma future fonction aura des répercussions à ce niveau-là également."

"J’aime continuer à découvrir, à apprendre" souligne Magali Dereppe. "Mon futur travail va aussi me nourrir; je veux continuer à explorer de nouveaux domaines."

«Garder une MCA utile»

Dans un contexte particulièrement instable et difficile (ne fût-ce que sur le plan du financement de la culture), Magali Dereppe sait que les défis seront importants. "Heureusement, et grâce notamment au travail impulsé par Engelbert Pêtre, la MCA a des finances saines. Mais nous devrons maintenir une culture accessible au plus grand nombre, éviter une culture à deux vitesses. Mes envies, en quelques mots: que la MCA puisse garder sa grande diversité et sa proximité; que la population puisse continuer à avoir des activités qui font sens et sont utiles; que la MCA puisse encore aider les gens dans leur manière d’appréhender le futur, accompagner cette société en mutation."

Magali Dereppe prendra ses fonctions de directrice de la Maison culturelle d’Ath le 1er octobre prochain.